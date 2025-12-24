為小朋友帶來歡樂聖誕 嶺東科大幼保系以「七感遊戲」跟社區幼兒共融成長

嶺東科大幼保科以「律動聖誕驚奇」帶領幼兒動起來展現活力。（圖/嶺東科技大學）





為迎接聖誕佳節，同時展現一學期紮實的教學成果，嶺東科技大學幼兒保育系24日舉辦「聖誕期末成果發表會」，邀請春安國小附設幼兒園、文山國小附設幼兒園、英格蘭幼兒園及啟聰學校幼兒部等多所園所幼兒走進校園，共同參與一場結合專業學習與節慶氛圍的教育體驗活動。

嶺東科大幼保系2025「聖誕期末成果發表會」。（圖/嶺東科技大學）

這項成果發表以「七感遊戲」與「故事體能律動」為核心主軸，由幼保系施淑媚老師與張瀞云老師帶領學生依據課程所學，精心規劃多元探索與動態活動空間。七感遊戲區透過視覺、聽覺、觸覺，以及前庭與本體感覺的整合設計，引導幼兒在自由操作中進行感官探索，不少孩子在遊戲過程中展現高度專注與好奇心，也讓陪同的教師與家長看見感官統合學習對幼兒發展的正向影響。

嶺東科大幼保科規劃「七感遊戲」引導幼兒在自由操作中進行感官探索。（圖/嶺東科技大學）

此外，大一學生則發揮創意，以五大主題故事設計「律動聖誕驚奇」活動 。將故事情節融入跳躍、奔跑、旋轉等大肢體動作，帶領幼兒全身動起來。隨著活潑的旋律與豐富的想像力引導，現場充滿了孩子的歡笑聲，展現出聖誕節專屬的活力與溫馨。

幼保系主任林曉芳表示，期末成果發表不只是學生的學習驗收，更是嶺東科大實踐大學社會責任（USR）的重要展現。透過與在地幼兒園、學校及社區的長期合作，讓學生在真實情境中累積教學經驗，同時也為社區幼兒創造更豐富、多元的學習機會，實現「學用合一、共學共好」的教育目標。

陳仁龍校長(右)與聖誕老人驚喜現身發送小禮物，為活動帶來高潮。（圖/嶺東科技大學）

活動最後在聖誕老人發送禮物的歡樂氣氛與熱烈掌聲中圓滿結束 。這場盛會不僅帶給孩子們難忘的成長回憶，更象徵嶺東科大幼保系在專業教學、社區共融與人才培育上的成功結合。未來，幼保系將持續整合校內外資源，推動更具深度的互動式活動，持續深耕社區，成為教育與社會發展的關鍵夥伴 。

