為小紅書再槓劉世芳 蔣萬安轟民進黨雙標：對臉書跟LINE打詐成效如何？

行政院打詐中心日前封鎖中國app小紅書，引發台北市長蔣萬安與內政部長劉世芳隔空互戰，蔣批綠是「反中反到自己變成共產黨」，劉世芳則回台灣並沒有共產黨，並質疑提出相關論調的人是反對警政署打擊犯罪？蔣萬安今（9）日被問及此事時反擊，打詐如果真的有決心要來好好做，一定全力支持，但是封小紅書，對於其他充斥更多詐騙訊息的社群平台，不管臉書或LINE，到底你做了什麼？民進黨不要雙重標準，不要假借打詐的名義在行政治操作之實。

蔣萬安今天上午出席市政會議，會前被媒體堵訪，問到關於劉世芳的說法，蔣萬安直言，民進黨其實就是假借打詐的名義，實際上操作意識形態。

蔣萬安重申，他想沒有人會反對打詐，打擊詐騙如果真的有決心要來好好做，一定全力支持，「但是你封小紅書，對於其他充斥更多詐騙訊息的社群平台，不管臉書或LINE，到底你做了什麼？」硬拗說今天其他社群平台在台灣有設立分公司、有設立據點，可以要求改善、追回金流，但今天追回了多少金流？打詐成效如何？

蔣萬安說，所以民進黨不要雙重標準，不要假借打詐的名義在行政治操作之實，所以他想，有真實的目的，講出來就好，不要欺負民眾。



