為小紅書蔣萬安再嗆打詐成效如何？劉世芳：涉及詐騙犯罪依法處理

遭台北市長蔣萬安嗆封小紅書是假打詐，內政部長劉世芳回擊，涉及詐欺犯罪依法處理。（資料照片／李智為攝）

內政部宣布封鎖小紅書，遭台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」，部長劉世芳回擊，提出這樣論調的人，是反對警政署打擊詐騙犯罪，蔣萬安今天早上（9日）又回嗆劉世芳是硬凹說其他社群平台在台有據點，可追回金流，「但今天你的打詐成效如何？」，對此劉世芳表示，她不針對個人來回應，但刑事局是根據《詐防條例》第42條例，針對詐欺犯罪去處理小紅書，而其他平台部分對此都有回覆改善，近期將邀請其他平台的法律代理人檢討後續。

廣告 廣告

內政部日前無預警宣布禁止大陸社群平台小紅書，理由是為打擊詐騙以及涉及資安疑慮，引發各界議論。台北市長蔣萬安日前怒批「反中反到自己成共產黨」，內政部長劉世芳則反嗆「台灣沒有共產黨，蔣的言論是反對打擊詐欺罪犯。」對此蔣萬安今天早上再度反擊，民進黨是假借打擊詐騙的民意，實際上操作意識形態，「今天你的打詐成效如何？」。

劉世芳表示，她不針對個人來回應，強調有關小紅書的部分，是依照犯罪詐欺違害條例第42條去處理，不管是在解析或是在限流方面也都予以處置，針對外界質疑，其他如LINE、臉書有沒有處理，她說這2天打詐指揮中心，就會邀請這幾個平台主要法律代理人，到辦公室檢討一下。事實上還是一樣，小紅書若有落地，有按照臺灣的監管法律的話，若是能夠有問題找得到他們，就可以做進一步的處理。

另外，針對立委沈伯洋提到，小紅書被限制「就只能是詐騙」？劉世芳表示，站在內政部的立場，他們就是詐房條例的主管機關，按照主管機關監理的一個法令上面基礎來做監管，外界會覺得小紅書會影響到一些其他的微型電商或者是年輕族群的支持，她表示，重點是這是一個不合法而且沒有落地，甚至沒有解決修正的情況，其實潛在的風險更高。



回到原文

更多鏡報報導

中央要求配合打詐遭已讀不回 「小紅書」暫封1年侯友宜說話了

劉世芳為小紅書遭禁槓蔣萬安 北市府：到底是內政部長還是中宣部長？

小紅書遭禁主因並非統戰、資安 沈伯洋提1理由：「只能」因為詐騙