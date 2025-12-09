即時中心／黃于庭報導

科技日漸進步，詐騙手法防不慎防，近年犯罪集團鎖定各大社群平台下手，中國APP「小紅書」15項資安檢測全數不合格，內政部將對其發布「停止解析及限制接取」命令，封鎖為期1年。台北市長蔣萬安為此槓上內政部長劉世芳，先是稱「反中反到變共產黨」，今（9）日更嗆其「硬拗」其他社群平台有據點，可追回相關金流，「你打詐成效如何？」。對此，劉世芳表示，打詐中心將邀4個平台法律代理人至辦公室檢討。

廣告 廣告

針對蔣萬安言論，劉世芳首先表示「我不針對個人回應」，不過如果要通通回應的話，第一個處理小紅書的部分，就是依照犯罪詐欺危害條例第42條，祭出小紅書1年內不管解析、限流方面都有處理。

外界質疑LINE、臉書有沒有處理？劉世芳強調「有」，這兩天打詐指揮中心就會邀請4個平台法律代理人，到辦公室檢討一下，就最近外界反映詐騙案怎麼處理。她說明，目前業者有落地、按照台灣監管法律，就能找到他們進一步處理，回應社會大眾對於打詐的批評指教。

快新聞／為小紅書隔空互槓！蔣萬安竟嗆「打詐成效如何」 劉世芳反擊了

內政部長劉世芳。（圖／民視新聞）

民進黨立委沈伯洋說，現行法律無法直接限制接取網站，所以只能以防制詐騙的理由限制小紅書？劉世芳則指出「剛好相反」，站在內政部立場，他們就是詐防條例主管機關，按照監理的法令基礎做監管。

至於禁小紅書使是否影響年輕族群支持？劉世芳回應說，若它是一個不合法、沒落地、沒有確定部分的話，其實潛在風險剛好更高，而業者有無其他替代方案，「我相信是有的」。

原文出處：快新聞／為小紅書隔空互槓！蔣萬安竟嗆「打詐成效如何」 劉世芳反擊了

更多民視新聞報導

菲律賓全面禁止台灣、西班牙豬肉進口 農業部回應了

鄭麗文麻煩大了！親中言論「藍營直播圈都不挺」 聲量崩盤慘剩1成

中國氣噗噗！美國國安報告8次提台灣 我外交部也嗆：麻煩製造者

