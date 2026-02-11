為川普大吵遭父親槍殺！ 英國女倒臥浴室門口亡

英國23歲女子露西哈里森在父親家中被殺，引起一起過失殺人調查。（圖／翻攝自臉書）

英國一名23歲女子日前赴美探望父親期間，疑因與父親爭論美國總統川普（Donald Trump）相關議題，最終遭父親持槍擊中胸部身亡。英國法院近日召開驗屍聽證會，還原案發經過。

根據《英國廣播公司》報導，死者為來自英格蘭柴郡沃靈頓（Warrington）的露西哈里森（Lucy Harrison）。她於2025年1月10日在美國德州達拉斯近郊的普洛斯珀（Prosper）探視父親時，胸部中彈身亡。

當地警方最初以「過失殺人」方向展開調查，但科林郡大陪審團最終決定不起訴其父克里斯哈里森（Kris Harrison），因此未提出刑事指控。英國柴郡驗屍法院日前開庭審理此案，露西的男友出庭作證指出，案發當天上午，露西曾與父親因川普展開激烈爭論，而當時川普剛展開第二任總統任期。

廣告 廣告

露西男友表示，露西一向對父親擁有槍枝一事感到不安，每當父親談起持槍話題，她都會情緒低落。他回憶，當天上午爭論期間，露西曾質問父親：「如果那個遭到性侵的女孩是我，你會有什麼感受？」但父親回應稱，他還有另外兩個與他同住的女兒，因此不會太受影響。此話讓露西相當難過，隨即跑上樓。

露西男友續指，當天下午、距離兩人預計前往機場約半小時前，露西在廚房時，其父牽著她的手，帶她進入一樓臥室。約15秒後，他聽見一聲巨響，隨後聽見其父大聲呼喊，「我衝進房間後，看見露西倒在浴室入口附近的地板上，其父則是不斷尖叫，語無倫次。」

父親克里斯並未出席聽證會，但透過提交給法院的書面聲明表示，當時父女正在觀看一則關於槍枝犯罪的新聞，他告訴女兒自己擁有一把槍，並詢問她是否想看看。

兩人隨後進入臥室，他從床頭櫃取出一把9毫米克拉克（Glock）半自動手槍。克里斯表示，他於數年前購買該槍枝，是為了讓家人有「安全感」，並否認過去曾與女兒討論此事。

他在聲明中指出：「當我把槍舉起來給她看時，突然聽到一聲巨響，我不知道發生了什麼事，露西立刻倒下。」他表示無法記得當時手指是否扣在扳機上。克里斯坦承自己過去曾有酗酒問題，也曾接受戒酒治療。他表示，因女兒即將離開、情緒低落，當天「短暫復飲」，喝了約500毫升白酒。

聽證會中也宣讀警方證詞指出，警方到場時聞到他身上有酒味。監視器畫面顯示，他在當天下午1時前曾於便利商店購買兩盒各500毫升的夏多內白酒。

聽證會開始時，克里斯的律師要求承審驗屍官迴避審理，稱外界可能認為她有「偏頗之虞」，並指本案調查方式「更像刑事偵查，而非單純事實釐清」。但代表露西母親珍科茲（Jane Coates）的律師反駁稱，此舉是對方律師團的突襲行動，並強調克里斯是「當時房內唯一開槍的人」；驗屍官最終駁回迴避申請。

克里斯透過律師發表聲明表示，他「完全接受」自己行為所帶來的後果。「沒有一天不感受到這份失去的重量，這將伴隨我一生。」本案聽證會已暫時休庭，預計將於11日由驗屍官作出結論。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

7寶媽林叨囝仔爆升級「8寶媽」 她婦產科現場目睹：拿媽媽手冊了

越夜越美麗2／青春回不去！粉絲敲到破碗也沒用 S.H.E、棒棒堂合體全卡關

LINE人氣表情貼「不叫地瓜球」！官方曝正名 網驚：難怪找不到