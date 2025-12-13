為川普打造下一代空軍一號 波音再度推遲交付

美國空軍(U.S. Air Force)12日表示，波音公司(Boeing)要交付的2架新「空軍一號」(Air Force One)中的第一架，將再延後1年至2028年中期，成為一系列推遲交付的最新一起。

這個「空軍一號」項目包括將2架波音747-8飛機，轉換為配備先進通訊與防禦系統的專用噴射機，以便作為次世代的美國總統專機。這個項目如今進度落後4年，預計將在2028年交付。

波音則表示，項目進展順利。「我們專注於為美國交付2架卓越的空軍一號飛機」。

美國總統川普(Donald Trump)曾在2月中旬表達對波音的不滿，但排除選擇波音的歐洲競爭對手─空中巴士(Airbus)作為替代選項。

波音執行長歐特柏格(Kelly Ortberg)約在同一時期表示，時任川普顧問的億萬富豪馬斯克(Elon Musk)，在總統專機的交付上給予波音很多協助。

川普政府最近已委託國防承包商L3Harris Technologies，改裝一架卡達政府使用過的波音747飛機，作為臨時的空軍一號。