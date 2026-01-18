為川普欲併吞格陵蘭辯護 美財長：因為歐洲太弱

美國財政部長貝森特(左)為美國總統川普想取得格陵蘭的野心護航解釋。美聯社資料照片



美國總統川普威脅併吞格陵蘭的舉動越來越甚，週六（1/17）宣布要對8個派兵支援格陵蘭的歐洲國家課徵關稅。美國財政部長貝森特週日（1/18）護主說，美國之所以需要格陵蘭，就是因為歐洲太軟弱。不過有民主黨議員則是痛批川普，根本是為了要豪奪格陵蘭的天然資源，無關國家安全。

貝森特（ Scott Bessent）週日接受NBC訪問時說，格陵蘭在對抗俄羅斯和中國的地緣政治下至關重要，而歐洲的「軟弱」迫使美國必須擁有格陵蘭，才能抵抗來自中俄的威脅。他說：「我們是全世界最強的國家。歐洲代表軟弱，而美國則代表強大。」

貝森特認為，歐洲領袖到最後還是會接受，讓美國擁有格陵蘭主權。他表示：「我相信歐洲國家會理解，這才是對格陵蘭最好、對歐洲最好，同時也是對美國最好的結果。」

格陵蘭向來屬於丹麥領土，擁有高度自治權。川普於第一任期時便展露對格陵蘭的興趣，而他在第二任期則企圖實現這項野心，對外宣稱的理由是地緣政治。

貝森特說，他近日並未與川普討論過，是否使用總統緊急權限來做為可能對格陵蘭出兵的法理基礎。

川普欲豪奪格陵蘭的粗暴威脅，連他黨內同志都看不下去。共和黨籍聯邦參議員保羅（Rand Paul）週日受訪時表示，若川普以「緊急狀態」為由出兵併吞格陵蘭相當荒謬。他說：「財政部長說，這是為了防止緊急狀態，所以我們現在是為了防止緊急狀態而宣布進入緊急狀態嗎？」

共和黨籍聯邦眾議員特納（Mike Turner）則是痛批川普藉著關稅施壓要歐洲讓出格陵蘭。他說：「這不是《交易的藝術》（川普著作書名）。這更像是《約會遊戲》…如果你想別人和你在一起，不會使用這種言語威脅。」

共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）和民主黨籍參議員范霍倫（Chris Van Hollen）直指，川普要格陵蘭根本不是為了地緣政治或國家安全，而是想要當地的天然資源。

克魯茲說得比較含蓄，他接受福斯新聞訪問時表示，格陵蘭有重要戰略位置，也有「非常巨大的經濟利益」：「獲得格陵蘭，會為美國帶來龐大利益。」

范霍倫則是直接了當地說：「總統（川普）就是在對所有美國人說謊，他謊稱這是和國家安全有關。」

參議院國安委員會成員、民主黨凱恩（Tim Kaine）表示，該委員會將提案限制川普使用武力的權限，或是通過法案阻止他課徵關稅。

