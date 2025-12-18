為川普解禁GPU輸中卡位 AMD執行長蘇姿丰到北京與中國工信部長會面

AMD執行長蘇姿丰率領主管一行人周三訪北京，會見中國工信部部長李樂成。（圖片來源／中國工信部）

美國超微半導體（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰周三表示，該公司致力於深化在中國的投資，蘇姿丰在北京會見中國工信部長時發表上述評論。

《南華早報》報導，中國工信部表示，蘇姿丰周三（12月17日）訪北京，會見中國工信部部長李樂成，重申這家美國晶片製造商「致力於深化在中國投資」的承諾。

她也感謝工信部對AMD在中國發展的支持，並重申公司「致力於深化在中投資，加強合作，共同促進產業創新和發展」。

工信部周三發布的聲明稱，蘇姿丰在訪中第二天與李樂成部長就「加強數位經濟和人工智慧（AI）科技的合作」交換意見。

蘇姿丰第一天參訪聯想北京的總部

同時，李樂成指出，中國將為包括AMD在內的外國企業提供「更大的合作機會」。他也表示希望AMD繼續深化在中國市場的參與。

在工信部的聲明發布之前，美國總統川普剛剛放寬對輝達H200晶片的出口管制，並暗示將放鬆AMD和英特爾等其他美國晶片公司的限制。

川普上周表示，美國將允許輝達向中國指定客戶交付其H200產品，但前提是輝達需向美國政府支付25%的銷售額，他也說，同樣的方案也將適用於AMD和英特爾等美國公司。

蘇姿丰訪問中國的第一天，周二她參觀位於北京的聯想總部，並了解聯想的最新產品和技術，包括人形機器人技術。中國是AMD在美國以外第二大市場。

多張流傳於網路的照片顯示，在聯想集團多位高管陪同下，AMD一行人參觀包括人形機器人在內的多項聯想最新產品與技術成果。

蘇姿丰入選《時代》雜誌年度風雲人物

作爲僅次於輝達的第二大AI晶片製造商，AMD在過去兩年迅速提升在AI算力市場的戰略地位。美國《時代》雜誌日前公佈的2025年「年度人物」評選中，「AI的設計者」被選爲年度人物，其中包括輝達執行長黃仁勳、xAI創始人伊隆·馬斯克、AMD董事會主席兼CEO蘇姿丰、OpenAI執行長奧特曼。

蘇姿丰與聯想集團之間的互動並非首次。今年3月，蘇姿丰上次訪中國時，也是從參觀聯想開，當時，聯想推出一款採用AMD晶片的大型模型訓練伺服器。隨後，雙方宣佈將在AI PC展開多項合作，並進一步加深在AI伺服器的協同。AMD與聯想集團共同服務包括微軟、Meta、甲骨文在內的多家全球頭部雲計算與AI集群客戶。

根據AMD的財報，2024年，包括香港在內的中國市場將為AMD帶來62億美元的收入，約占公司總收入的24%，使中國成為AMD僅次於美國的第二大市場。

然而，即便川普放寬出口限制，中國市場對美國半導體供應商而言也比以往更加艱難。路透11月報導稱，北京發布指導意見，禁止在部分由國家資助的資料中心使用外國AI晶片，包括AMD、輝達和英特爾的晶片。

