為川普80大壽讓路！G7峰會延後一天登場 避開白宮UFC格鬥秀

今年七大工業國集團（G7）峰會原定6月在法國登場，但英國《衛報》引述兩名直接參與峰會籌備工作的官員透露，法國已將會議延後一天舉行，以免與白宮終極格鬥冠軍賽（UFC）賽程撞期，當天也是美國總統川普的80歲生日。

G7峰會原擬6月14日至16日在阿爾卑斯山度假勝地艾維安巴恩（Evian-les-Bains）舉行，但官網已將會期改定於15日至17日舉行。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室拒絕證實改期是否與UFC賽事相關，僅表示這是「與G7夥伴協商後的結果」。

另有白宮官員向政治新聞網站Politico表示：「（美國）作為自由世界的領導者，我們的夥伴認為川普總統出席G7峰會至關重要。他們『善意地』調整日期以配合美國總統的行程安排。」

川普（Donald Trump）去年10月宣布，白宮將於6月14日舉辦一場「大型UFC格鬥賽事」後，UFC總裁兼執行長白大拿（Dana White）上週表示，賽事籌備工作已完成，預計將在白宮南草坪吸引多達5000名觀眾。

川普與白大拿有長達超過20年的緊密交情，川普經常全程觀戰並高調亮相，白大拿更與川普時常共同出席政治活動，包括共和黨過去三屆的全國代表大會。近年來，UFC也成為川普爭取年輕男選民的重要平台，他們在川普重返白宮的過程中扮演關鍵角色。

川普展開總統的第二任期後，進一步將UFC納入政治、體育與娛樂的融合戰略。他多次偕同政府高層出席UFC賽事，邀請白大拿造訪白宮，並將6月14日的終極格鬥冠軍賽當成慶祝美國建國250週年的重點活動進行宣傳。

