為工作隆乳！外拍女模整成「大小奶」還被當廣告宣傳 求償267萬結果曝

社會中心／羅欣怡報導

一名外拍女模控訴隆乳隆成大小奶。（示意圖／pixabay）

隆乳隆成大小奶！陳姓女模2019年前往台北市信義區一家醫美診所，由蔡姓醫師「整胸」，但事後女模發現不但整成大小奶、右乳內側凹陷，就連右乳乳頭位置也不正確，甚至診所還未經同意，就將她的照片PO網宣傳，女模提告求償共267萬餘元。台北地方法院認為無法證明手術失敗，此部分蔡不需賠償，但蔡擅自上傳陳的照片已侵害隱私權，判決賠償陳女12萬元。可上訴。

判決書指出，外拍女模因有工作上需求，經由朋友介紹2019年前往該診所進行隆乳手術，但手術後卻發現有大小奶、右乳內側凹陷、右乳乳頭位置不正確之情形，女模即時向蔡姓醫師反應，醫師推諉稱為「正常現象」，僅要求原告進行保養，利用醫師具有權威性之身分，以文字、口頭告知方式灌輸原告該狀態為系爭手術之正常外觀，僅需推壓按摩即可，但女模按指示進行術後保養，異狀仍無改善。

廣告 廣告

女模說，因信對方為專業且知名之醫美醫師，加上兩人間為朋友關係，故未起疑，完全信賴被告說詞，並繼續向被告購置醫美服務課程及引介他人給醫師進行醫美療程，直至2022年初，在親友告知下察覺有異，改向另一醫美醫師諮詢，才知道手術確實失敗。

女模控訴，第一次手術為20萬元，但她因手術失敗須進行重建手術，費用預估為50萬元；手術失敗後，她至少已42個月無法進行拍攝，所失利益估計為157萬5000元，且對方在手術後，未經她同意為招攬客戶，而於2019年8月27日將她照片上傳至診所官方網站上，直至她於2022年3月9日發現此情告知對方後，才將照片撤下，請求對方共賠償她267萬5000元。

北院認為，女模無法證明醫師在手術中有何不合醫療常規之情事，手術失敗之事實，請求賠償247萬5000元，即無理由，但蔡未經同意擅自將她的照片刊登在診所官方網站上，侵害肖像權與個人資料之隱私權，判賠12萬元。

更多三立新聞網報導

媽媽就在旁邊！噁男借宿伸魔爪「隔褲抓鳥」9歲童崩潰 拒和解下場慘

過年前進帳！桃市府提早發錢「最多領1萬1500元」5萬3千人受惠 資格曝

戳不破的發財夢！老醫遭詐7200萬還信「老師不會騙」 合夥人怒：沒救了

超香！桃園春安首日 包廂燈一開…酒店妹刷整排「美腿叢林」養眼畫面曝

