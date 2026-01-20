為工地粉塵困境創新解方 東海工設系碩生奪TISDC環境永續獎

《圖說》2025 TISDC計畫主持人陳彥廷(左)；得獎者鄭俊彥(中)、姜子鴻(右)。

【民眾網諸葛志一臺中報導】東海大學工業設計學系研究生鄭俊彥、姜子鴻，創新研發淨化工地粉塵的智能系統，在全球73國、逾1.6萬件作品競逐下，勇奪2025年臺灣國際學生創意設計大賽「環境永續獎」殊榮，更是「產品設計類」全球唯一得主。

由教育部主辦的臺灣國際學生創意設計大賽（TISDC）是全球規模最大的學生設計競賽之一，長年吸引全球頂尖設計名校學生跨海角逐。東海大學工設系研究生鄭俊彥、姜子鴻以環境品質與友善職場為核心所設計的《AIR Filter Scaffold 智能空濾鷹架》，於全球73國、1,029所院校、16,329件作品中脫穎，以不到0.5%的獲獎率拿下「2025 TISDC-環境永續獎」。

值得一提的是，學生在創新性、社會影響力與永續價值三層面的表現皆獲得評審高度肯定，成為此次產品設計類全球唯一獲獎團隊。

《圖說》臺灣國際學生創意設計大賽。

鄭俊彥、姜子鴻指出，《AIR Filter Scaffold》是一款針對工地粉塵外散的概念設計，整合AIoT空氣監測、高效濾淨模組與可自動調節的外部防護系統，在施工期間可即時偵測空氣品質並調整面板來減少污染逸散；非施工時段則啟動淨化模式，改善工區與周邊社區的空氣品質，並提供監測數據協助企業編製ESG報告。希望透過「設計」提升工地與周邊環境的整體品質，同時讓施工人員擁有更友善、更健康的工作環境。

系主任呂佳珍表示，獲獎作品充分展現學生在永續設計與科技整合上的創意，也反映系上多年來推動「做中學」與創新實作課程的成果。

指導老師張俊元也表示，學生在本次創作中展現良好的統整能力，能在問題、概念與造型之間建構清晰脈絡並使作品逐步成熟。此次獲獎不僅展現紮實的設計方法，也呼應系上推動的永續教育，證明設計能為人與環境帶來正向影響。