為工業利益犧牲農業 「南方共同市場」惹怒歐農民

圖／達志影像美聯社

歐盟執委會急於在本週末簽署「南方共同市場」貿易協定，以汽車出口換取南美廉價農產。這讓歐洲大陸陷入一場烽火連天的「農民起義」。農民們怒控歐盟推行「綠色新政」卻無視南美毀林生產，形同政治虛偽的環保雙重標準。而在法國，政府以強硬手段「連坐撲殺」染病牛群，卻轉頭擁抱使用歐盟禁用農藥的南美肉品，內嚴外寬的政策引爆農民怒火。火燒到了歐盟會議現場，比利時布魯塞爾歐盟議會外爆發激烈抗爭，鎮暴警察與農民們衝突，歐洲農民們認為這是守護家族生計、糧食主權與產業生存尊嚴的最後肉搏。

農機載著乾草、廢輪胎甚至牛糞，駛上高速公路，堵路抗議！法國本月爆發牛結節疹(Lumpy Skin Disease)疫情，這種病會導致牛隻皮膚腫塊、乳房發炎、不孕流產等，對乳牛與肉牛業都有影響，而且是藉蚊子或蝨子等吸血昆蟲傳播。

法國政府發言人 布荷容：「因為當我們談到撲殺牲畜時，這不是甚麼開心事，我們完全明白這對養殖戶代表甚麼。」

法國養牛戶可不認為政府明白民間疾苦：一隻牛染病，整個牧場的健康牛隻就要全部撲殺，等於摧毀整個家族事業數十年繁殖的牛群。農民們希望的是儘快給所有牛隻打疫苗，但法國政府堅持撲殺政策，是為了保障牛肉產品與乳製品，絕對能符合歐盟「非疫區」的出口標準。

法國青農聯盟上加龍省副主席 布魯內：「今天我們很不滿，因為我們省內外的牛群，都亟需疫苗，如果遲至一月或二月才接種，疫情仍然會擴散。至於今天歐盟與南方共同市場的談判，我們的要求很簡單，因為我們是歐盟成員國，所以我們要的並非延遲，而是簡單的拒簽。」

讓法國農民憤怒的還有，在歐盟與南美多國正在商談的「南方共同市場」自由貿易協議中，南美牛肉只要不是來自「染病省分」，都不用遵守歐盟的農藥和環保生產標準，就將可以傾銷入歐盟。等於政府在用防疫清零，和可能的歐盟新政策，雙重夾殺養牛戶。

12月18日，農機開上高速公路的畫面，也出現在比利時。當地熱血農民們決定將農機開離田園，開進首都布魯塞爾，去問問這些歐盟的高官和元首們：你們城裡人為何背叛我們鄉下的農人呢？

布魯塞爾街頭抗議農民：「我們有足夠肉源，為何要進口？特別是輸入國的監管比我們寬鬆，標準也遠低於我們的。」

布魯塞爾街頭抗議農民：「我覺得我們來這裡三四次了，歐盟還是沒醒，不知道事實上歐洲農業正在衰亡。」

1999年就開始談的「歐盟與南方共同市場貿易協定」(Mercosur)，是要以歐洲機械與汽車產品，換取南美巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭四國農產品的零關稅貿易協定。主要是德國與西班牙等工業國，希望擴大出口市場，並取得南美豐富的礦產資源，減少對中依賴。一談25年，如今在川普關稅戰與俄烏戰爭衝擊下，德國需要將汽車銷往南美市場，並取得南美鋰礦與石墨來製造電動車電池。

布魯塞爾街頭抗議民眾：「我們不再有競爭力了，我們正在犧牲整個歐洲的農業，這不是我們國家所願的。每個國家應該走自己的路，畢竟我們要為下一代著想。」

以法國為首的歐盟農業國家，強烈反對，一方面是歐盟在境內推行農產品的高標準，包括農藥限制、種植過程中的環保限制，已經讓農業成本飆高，但這南方共同市場協定，卻允許沒有嚴檢農藥，無嚴格動物福利規定、甚至砍伐雨林來種植的南美洲農產品，低價傾銷入歐盟，不僅擺明了雙標，根本是逼農民放棄家業，最後歐洲將高度依賴南美進口食物，一旦發生戰禍，糧食安全迅速面臨威脅。

12月18日清晨四點多，上百輛來自法國與比利時各農業省的拖拉機，駛進布魯塞爾市中心，同時還堵死歐盟總部辦公區域(European Quarter)附近主要幹道。癱瘓首都交通後，農民們用農村氣味喚醒城市人：燒乾草、燒輪胎、還對政府建築潑糞。布魯塞爾警方隨即開始強力清場，希望能讓歐盟會議順利進行。

警方在低溫下噴灑水柱驅趕農民，還施放催淚瓦斯，農民也以石塊回擊，雙方共有數十人受傷送醫。會場外農民們在為生計做最後的肉搏，會場裡歐盟官員們吹著暖氣，談笑自若地接見農業協會代表。

法國莫瑟爾地區農民 杭赫特：「但衝突發生後我卻覺得，也許這是必經之路，即使不該這樣(暴力衝突)。」

再不讓怒氣具體展現，就會被歐盟當棄子，這是歐洲農民們共同的恐懼。范德賴恩宣布，協議延遲到明年一月簽署。但短短一個月內，能有讓農民們放心的保護措施嗎？目前沒有答案。

※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。

