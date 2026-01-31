為幫女友出頭！他假冒法官網PO法袍照 還偽造少家法院「法官識別證」

為幫女友出頭男子竟假冒法官。示意圖

高雄呂姓男子因嚮往法官身份，竟大膽在網路上冒充高雄少家法院法官，除使用穿著法官袍的LINE大頭貼幫女友喬事，還偽造法院識別證與司法官考試及格證書。高雄地方法院審結後，依公然冒用公務員服飾、偽造公印文等4罪判處呂男1年有期徒刑與罰金，並宣告緩刑5年，代價是需支付公庫20萬元並接受10場法治教育。可上訴。

判決指出，呂男明知自己不具備司法官資格，卻自2023年初起，在通訊軟體LINE上傳身著法官法袍的照片作為頭像，公然冒用法官服制。2023年11月間，他為了協助女友處理與蕭姓男子的工作糾紛及和解事宜，竟在與女友及對方成立LINE討論群組後，偽造貼有自己照片的「高雄少年及家事法院」法官識別證，並上傳至該群組，向蕭男宣稱自己「換新PASS（家事法院）。我沒跟你說嗎？」等，企圖以假身份壯大己方聲勢。

廣告 廣告

呂男食髓知味後行為愈發大膽，又於2024年4、5月間，從網路下載高雄少家法院院徽與公印文，合成偽造紙本法官證，更修改他人考試證書，將姓名與類科改為自己的資料，偽造成考試院106年度「司法官考試及格」證書。全案直到蕭男察覺不對勁，向法院查詢後，呂男假冒法官一事才東窗事發，被移送檢方偵辦。

高雄地院審理後認為，呂男行為嚴重影響民眾對司法機關的信賴，考量其犯後坦承罪行，依偽造公印文等罪判處應執行有期徒刑1年、罰金8000元，得易科罰金或易服勞役。另宣告緩刑5年，但須參加10場法治教育，並支付公庫20萬元。



回到原文

更多鏡報報導

高雄女拔智齒變削骨1.5小時拔不動 換牙醫「10秒搞定」她提告結果超崩潰

抓猴密技再+1！殯葬人妻偷吃同事竟用蝦皮傳情 「你硬得很快」200頁鹹濕對話流出

病魔代勞「老天先收」8死囚 盤點近年分屍魔、改運魔成死牢逃兵

渣男事業成功搞外遇 這正妻太高招！拉攏小三化敵為友反戰爛夫