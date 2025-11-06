為年金改革發聲 蔡英文籲別半途而廢：把問題丟給後代不負責任

前總統蔡英文今表示，年金改革不該半途而廢，把問題丟給後代來承擔是不負責任的做法。（資料照片／翻攝蔡英文臉書）

立院國民黨團、民眾黨團接連2天排審「停砍公務員年金」法案，在藍白人數優勢下，強硬送出委員會，全案交由黨團協商。總統任內力推年金改革的前總統蔡英文今天（6日）表示，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金，好不容易穩定的軍公教年金制度再次走回頭路，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

國民黨團提出的停砍年金修法草案連續2天於委員會進行審查，繼《公務人員退休資遣撫卹法》相關修正案昨日出委後，攸關退休教師的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，今天上午同樣在藍白人數優勢下表決通過初審，各條討論事項保留交朝野協商。

「年金改革，不該半途而廢。」蔡英文今天下午在臉書發文表示，只靠政府預算，救不了大家的退休金，在她任內，為了讓國家財政永續，她推動了年金改革，也是前總統馬英九在交接時，特別交代要完成的工作。

蔡英文指出，過去年金改革引發了許多風風雨雨，直到她卸任時，心中只有感謝兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也就此逐漸穩固。

蔡英文續指，從年金改革實施到現在，政府已經節省了2590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多；如今在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

蔡英文強調，如果未來每年中央政府總預算，有1成以上，甚至2成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源。

