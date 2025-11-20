為弟弟動私刑！陳雪甄吊掛陳澤耀 嚇到手腳冒汗：超怕刀子甩出去

陳雪甄(左)透露在陳澤耀(右)拍攝倒吊戲時，自己也非常緊張。（圖／八大電視、壹壹影業、愛奇藝國際版）

《監所男子囚生記》本週日（23日）晚間8點在八大戲劇台播出。劇集以陳澤耀因欠債，被迫「賣身」進入監所，負責照顧黑道大姐大（陳雪甄 飾）在獄中的弟弟楊祐寧為故事主線。

劇中令人不寒而慄的黑幫大姐頭陳雪甄，雖然現實中是高材生學霸，更是今年金馬獎最佳女配角的入圍者，但在劇中卻必須為角色爆粗口、耍狠，為了精準詮釋角色，陳雪甄特地收集了國內外幫派大姐的新聞和影音資料。談到為戲爆粗口，陳雪甄謙虛表示演員就是要演什麼像什麼，並幽默分享：「我在口條上面有刻意帶點台味，有把我從小在沙鹿長大的海線口氣加進來！」

首集中，就有吊掛陳澤耀、動用私刑的戲，陳雪甄坦言當下非常緊張。尤其眼睜睜看著陳澤耀的臉因為倒吊而變得越來越紅，讓她非常擔心超怕NG重來會害到對方。「然後我還要拿著蝴蝶刀，在他面前揮來揮去，又是第一天的第一場戲，大家還不熟悉，所以緊張到手腳冒汗，超怕刀子甩出去。」她大讚陳澤耀的敬業表現「真的很棒！」

戲裡，陳澤耀飾演的監所新進人員常遭到前輩施名帥的訓斥與捉弄。戲外，施名帥被問到是否曾有類似的辛苦經歷時，他表示當然會有，「但通常換位思考，大概就會理解。大部分如果是善意的，為了事情可以更圓滿，我們就虛心受教；如果是惡意的，就當作對方需要一個出口，調適好心情就好，不要過度責備自己。」

熱愛開玩笑的施名帥自爆拍攝時經常笑場。他分享大夥到拍攝現場都在找一種「遊戲」的感覺，常常被彼此逗樂，「所以我們基本上都是笑著拍戲。」他透露最讓他受不了的是每一位客串演員，「每一次都像開扭蛋一樣充滿驚喜，因為太新鮮的節奏跟火花常常會憋不住。」

施名帥自爆拍攝《監所男子囚生記》常笑場。（圖／八大電視、壹壹影業、愛奇藝國際版）

