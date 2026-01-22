為弱勢家庭修補裂縫 竹縣社會處與不動產公會啟動愛心行動

新竹縣政府為改善弱勢家庭居住安全與生活品質，除積極透過脆弱家庭居家環境改善補助等政策外，也盼各界攜手陪伴弱勢再出發，在一一四年底，新竹縣不動產建築開發商業同業公會「作工行善團」主動與社會處啟動愛心修繕行動，由社工督導王顥、昌禾營建機構總經理暨公會理事長楊勝翔一同前往二戶弱勢家庭勘查現況，評估後續修繕需求，盼讓弱勢家庭環境在春節前獲得改善。

社會處長陳欣怡二十二日表示，感謝新竹縣不動產建築開發商業同業公會及昌禾營建機構投入公益，針對弱勢家庭進行屋頂防水、管線更新及基本設備改善等修繕工程，讓家庭重新擁有最基本居住品質。這不只是修補一棟房子，更是修補家庭生活中的裂縫，陪伴他們重新出發。

走進老屋，斑駁牆面與老化設備映入眼簾，也映照出家庭長期承受的生活壓力。社工人員指出，其中一戶家庭為低收入戶，案主為肢體障礙者，全家生計維持仰賴案夫從事臨時建築工的微薄收入，以及社會福利補助，家中廚房設備與大門門鎖嚴重毀損，卻因經濟窘迫無力修繕，長期存在居住安全風險。

另一戶家庭是年近七旬的夫妻，因年邁及慢性疾病，長期需仰賴醫療與長照資源協助，家庭照顧壓力沉重。由於非正式支持系統薄弱、親屬協助有限，居家環境多年未曾整修，部分空間結構已不利於長者日常行動與生活安全。

「家，不需要豪華，只要安全、乾淨，能讓人住得安心。」理事長楊勝翔表示，成立作工行善團，就是希望透過專業技術與實際行動，協助弱勢家庭重建一個能遮風避雨的家，讓生活重新站穩腳步。

處長陳欣怡提到，破損的天花板、老舊的管線、滲水的牆面與屋頂，以及早已無法正常使用的衛浴、廚具與大門，這些在一般家庭眼中或許只是生活瑕疵，對部分弱勢家庭而言，卻是每天必須面對的生活困境。

未來，縣府將持續透過公私協力，結合民間專業與愛心資源，讓溫暖與支持走進更多需要的家庭，成為縣民面對生活挑戰時的重要後盾。社會處歡迎社會各界踴躍參與公益，社會處也設有物資銀行及新竹縣社會救助金專戶，如欲捐贈物資或愛心捐款，可洽社會救助及社工科，電話O三五五一八一O一分機三二二一或三四O九。