為張國榮不賣！劉嘉玲11億豪宅曝光「一盞吊燈破百萬」美到像飯店

記者林汝珊／台北報導

影后劉嘉玲每逢聖誕節，都會為位於香港半山的豪宅「梅苑（May Tower）」精心佈置，打造宛如五星級飯店般的節慶氛圍。她近日也在社群平台大方公開屋內裝潢，華麗又典雅的陳設立刻吸引關注，據悉光是一盞吊燈，價值就超過百萬港幣，讓不少網友直呼大開眼界。

劉嘉玲豪宅曝光。（圖／翻攝自IG）

這棟豪宅早在4年前市值便高達約11億元台幣，即便房地產行情亮眼，劉嘉玲卻始終不願出售，反而將其作為招待親友、舉辦聚會的重要場所。她曾透露，這裡承載著許多珍貴回憶，過去張國榮也曾住在附近，讓這棟房子對她而言更具情感意義。

日前她便與周汶錡、上山詩鈉等圈內好友在家中聚會，只見客廳中央擺放著一棵幾乎直達天花板的大型聖誕樹，樹上掛滿繽紛耀眼的裝飾，樹下則擺放著多個精品名牌提袋，營造出濃厚的交換禮物氛圍，連愛犬也換上節慶新裝，儀式感十足。

