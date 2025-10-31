為強化招商應歡迎四接？謝國樑：持續為市民安全把關

基隆市長謝國樑表示，市府將針對協和電廠土壤汙染組建審查小組，以市民安全最重要考量，去做出最終決策。（張志康攝）

日前台北市因為爭取輝達設廠，引發諸多爭議，基隆市多位議員認為，AI產業是未來發展趨勢，市府若希望發展AI產業，就應正視電力需求，更應該在協和電廠轉型的議題上，重新評估立場。基隆市長謝國樑表示，市府會綜合考量，且市民安全為最重要的考量。

民進黨籍議員鄭文婷表示，基隆市政府最早向輝達設廠招手，但最終選擇了台北。由於發展AI產業，需要充沛的電力，為此，市府應該支持協和電廠轉型為天然氣電廠。同黨籍的議員施偉政也指出，若協和電廠能夠順利轉型，則配合近在咫尺的台肥基隆廠未來的開發，能夠帶動中山區的城市發展。

協和電廠轉型為天然氣電廠及興建第四天然氣接收站的環境影響評估，今年已獲環境部環評委員會通過，但因為協和電廠內土壤證實遭汙染，市府公告全廠逾45公頃面積為土壤汙染管控制場址，要求台電提出整治計畫後才能開始實質開發行為。

無黨籍議員陳冠羽指出，因為環評已經通過，協和電廠轉型及四接勢必會蓋，但現址土壤高度汙染，市府應嚴格把關。他認為，四接不能和AI產業「掛」在一起，不能說要發展AI就非四接不可。

謝國樑則是表示，AI產業興起本就需要電力，但他認為電廠的興建應在沒有對地方影響風險情況下進行，對市府來說，如同天平的兩邊，一邊是開發、電力、AI、產業、就業，一邊是環境、填海造地、珊瑚破壞及汙染及未來興建安全疑慮。

謝國樑強調，市府近期會邀集專家學者，為土壤汙染組建審查小組，以市民的安全為最重要考量，站在市民及城市優先角度看待，也希望透過審查小組不同背景的專業，給出綜合意見，大家一起做決策，而非市長一人決策。

