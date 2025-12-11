為強化綠色產品國際連結 臺日簽署環保標章合作瞭解備忘錄
【記者黃楸玲／台北報導】
環境部12/10日上午於日本東京，與日本環境協會（Japan Environment Association, JEA）及我國財團法人環境與發展基金會共同簽署「環保標章合作瞭解備忘錄」，並由環境部謝次長燕儒見證本次合作。此一合作象徵臺日將在綠色產品標章制度上展開更緊密、制度化的國際合作，並為未來推動環保標章相互承認奠定重要基礎。
環境部謝次長於致詞時表示，本次合作更能提升綠色產品在國際市場的流通效率，使臺日雙方標章制度在全球永續議題上展現更大影響力。他也期盼透過管道的建立，未來能逐步推動更廣泛的產品合作，為兩國綠色產業與環境永續帶來更多正面效益。除此之外，次長於致詞時更特別強調，我國賴清德總統近期在國家氣候變遷對策委員會，把綠色採購／綠生活列為推動淨零碳排核心主軸之一，臺灣政府將持續並擴大推動綠色採購，而環保標章與綠色產品，在推動綠色採購及綠生活轉型過程中有不可或缺的重要性，也期望透過臺日環保標章合作，提供更便利的綠色採購環境。
環境部表示，氣候變遷已對全球生態與人類生活帶來深刻影響，國際社會愈加重視減碳、循環經濟與綠色消費政策，各國環保標章亦成為推動永續產品的重要工具。臺灣環保標章（Green Mark）與日本生態標章（Eco Mark）均在國內外具有代表性，兩國間交流合作更具有高度重要性。
本次簽署之備忘錄率先聚焦「資訊產品」及「影像設備」類別，將展開以下合作內容：
一、共同定義與檢討產品之共同標準項目與驗證方法。
二、交換技術資訊、產品規格及驗證經驗。
三、定期舉辦多邊工作會議，研議標準一致化及相互承認。
四、雙方於相關規範修正時相互通報並共同評估影響。
五、未來將依合作情況逐步擴大至更多產品類別。
環境部指出，過去臺日兩方曾於2004年簽署環保標章相互承認協議，但因雙方制度持續演進，為與時俱進，因應全球綠色產品市場快速變化，本次簽署備忘錄，作為重啟臺日合作的最佳起點。
環境部強調，日本環境協會為「Eco Mark」之管理者，為日本重要民間公益財團法人；我國環保標章則由環境部作為制度主管機關，並指定財團法人環境與發展基金會作為驗證機構，且日本環境協會與財團法人環境與發展基金會皆為全球環保標章網路組織會員。為確保合作架構周延、職責完整，本次共同簽署更能反映雙方制度及實務運作的全面性。
環境部表示，後續將依本備忘錄內容啟動技術研討、標準比對與驗證經驗交流，積極朝相互承認目標邁進，共同促進跨國綠色貿易，朝2050淨零願景前行。
