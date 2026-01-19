為強化貿易戰能力 中國修訂對外貿易法恐適得其反

中國全國人大常委會會議日前通過新修訂的對外貿易法，預計3月1日起施行，此次修法意在強化貿易戰能力，甚至將「維護國家主權、安全、發展利益」寫入條文中，強調完善對外鬥爭法律工具箱。不過，學者認為，中國此舉有可能適得其反，反而會嚇跑外資，傷到自身經濟發展。

中國修訂對外貿易法 維護國家主權入法

中國全國人大常委會會議於去年12月27日表決通過新修訂的對外貿易法，將「維護國家主權、安全、發展利益」明確寫入，增加「對外貿易工作應當堅持服務國家經濟社會發展，推進貿易強國建設」等規定。中共官媒稱，新修訂的對外貿易法豐富、完善對外鬥爭法律工具箱，及補充、完善相應反制措施和法律責任。

廣告 廣告

踩主權紅線 中國即可依法經濟制裁

由於修訂條文中出現了國家主權、安全及發展利益等關鍵字，立刻引發外界議論，認為此次修法根本意在強化中國對外貿易戰的能力，讓只要觸碰到中國相關主權紅線的國家，都可能因此遭到所謂的經濟制裁。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣說：『那麼比較值得注意的是，它是不是可以根據這個對外貿易法違反了主權，就可以對台灣乃至於包含日本或菲律賓，因為這些國家都有牽涉到他的主權，甚至到像是日本說台灣有事、日本有事，或者是歐盟這一次只要牽涉到台灣的主權， 他也可以主動制裁。』

誰會面臨經濟制裁風險？

淡江大學經濟學系教授蔡明芳則分析，條文中所謂的國家主權，應指涉及台灣等相關議題或是其他與中國有領土糾紛的國家，都將因此面臨經濟制裁的風險。

蔡明芳說：『比如說他(中國)跟日本在釣魚台上面這個主權的衝突，像南海議題上，他也會去跟越南或者是去跟菲律賓有一些衝突，漁權的爭議，他在跟印度的時候，印度的邊界，也會有一定程度的衝突，所以當這些國家如果都有可能會因為主權這個議題跟中國發生衝突的時候，接下來在跟中國做任何的經貿往來 ，是不是也都會面對所謂的對外貿易法受到中國制裁的風險？ 所以其實這個議題不是只有說台灣議題，你只要跟中國有任何主權衝突，都有可能會發生。』

修法內容損人不利己 結果適得其反

不過，蔡明芳強調，中國也別高興，因為這次修法有可能適得其反，雖然看似是對外進行了經濟制裁，卻可能因此把外資嚇跑，這種損人不利己的做法，絕對不利於中國的經濟發展。

他說：『只會更加速的，更肯定的確定這些原來在中國的廠商要離開，會想辦法離開，離不開就沒有辦法，那原來還在猶豫要不要進去中國的，有可能就怎樣進去，那其他廠商本來就不會進去，所以對中國來講，我覺得目前的狀況不會是兩面刃，就是單面刃，對中國的經濟來講，絕對不是好事，因為我們很難想像有一個廠商，進去以後，他就隨便講一個你危害我國家的主權？我就不能在那邊！』

經濟歸經濟、政治歸政治走入歷史

對於中共將國家主權掛勾對外經濟制裁，並予以法制化，蔡明芳則提醒，兩岸過去常說的經濟歸經濟，政治歸政治的時代，恐怕從此一去不復返。

他說：『但是我們在談中國這個做法， 你也可以看到過去台灣有很多人說什麼政治歸政治，經濟歸經濟， 那對外貿易法在去年的修法，就是沒有要在政治歸政治，經濟歸政治，政治跟經濟本來就綁在一起。』

對外經濟制裁 恐同時考驗中國拿捏能力

對外貿易法從1994年起施行，2004年首次修訂，之後再經過2016年、2022年兩次修正。這次是第四次修訂，預計3月1日實施。學者認為，這次的修法就像給中國裝了「核按鈕」——威懾力超強，但按下去的代價也很大，可能會嚇跑外資、激怒貿易夥伴、讓自己生意變得難做，還會讓全球供應鏈更碎片化，因此如何適當使用這項法律工具，恐怕對中國也是一次重大考驗。