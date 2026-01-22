為彈300萬史坦威鋼琴! 民眾排隊2小時圓夢"很值得"

中部中心／陳嫈其、蔡枘埏 台中報導

排隊對台中人來說不稀奇，但你一定沒看過，為了一台鋼琴，願意排上好幾個小時！知名音樂網紅"江老師"大方出借，價值至少300萬的德國史坦威鋼琴，在台中百貨推出快閃體驗活動，吸引不少琴迷朝聖，搶著要彈看看。





朝聖史坦威鋼琴！ 民眾排2小時只彈5分鐘 大讚「很值得」

不惜請假! 琴迷排隊2小時體驗"德國史坦威"300萬鋼琴（圖／民視新聞）





美妙的鋼琴樂聲，在百貨賣場中餘音環繞，鏡頭一轉，鋼琴後方卻排出長長人龍，不少民眾不惜請假排隊幾小時，就為了彈這台價值300萬的史坦威鋼琴。這是知名音樂網紅"江老師"與百貨合作，把家中珍藏名琴搬進商場。不少人想來小試身手，人潮爆滿，現場規定每個人彈五分鐘，平日平均排隊兩小時、假日得排四小時起跳。

網紅「江老師」大方借出名琴快閃 民眾只彈5分鐘也甘願（圖／民視新聞）





這台鋼琴來頭可不小，德國史坦威鋼琴，全新要價百萬到千萬不等，都是純手工打造，從木材風乾到完成至少耗時三年，而江老師的這台型號，二手價也要300萬，琴鍵還是霧面，讓彈奏者更不容易手滑，不管是音色還是工藝，深受不少音樂家青睞，名琴難得開放體驗，吸引不少人專程從台灣各地來，只為了來圓夢，彈彈這台鋼琴。





