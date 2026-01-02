為影史名場面拚了！ 甜茶脫褲露屁股拒替身 被打40次導演猛喊：大力點

由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的乒乓球傳記電影《橫衝直闖》自聖誕節上映後，不僅票房大紅，甜茶在片中展現的演技層次更被影評公認為「預約奧斯卡之作」。近日，美媒《Variety》爆出一段震撼幕後，透露甜茶為了呈現角色受辱的真實感，竟堅持親自上陣演出「露屁股挨打」的戲碼，敬業程度連劇組都驚呆。

同片演員凱文奧利里（Kevin O'Leary）受訪時透露，片中一場他必須對提摩西進行「屁股懲罰」的羞辱戲，劇組原先已找好替身準備代打。沒想到，提摩西當場果斷拒絕。凱文轉述，提摩西當時態度堅決地表示：「我不希望這個影史留名的場景是別人的屁股！」這番宣言不僅展現出他對電影品質的堅持，也被粉絲笑稱是他對自己身材的「高度自信」。

這場戲的拍攝過程遠比想像中艱難。凱文奧利里回憶，原本準備了緩衝力道的道具桌球拍，結果揮第一下就壞了，最後被迫使用「真正的桌球拍」實戰演出。為了達到導演賈許沙夫戴（Josh Safdie）要求的極致張力，這場戲前後共拍攝了40個版本，一路拍到凌晨4點。導演不斷要求凱文「揮得更用力」，讓提摩西在鏡頭前呈現出最真實、極具衝擊力的受辱轉折，也讓現場工作人員感受到「真實的痛感」。

除了尺度突破，提摩西對「馬提」這位桌球傳奇的敬意更體現在長達6年的苦練中。據悉，他的練習狂熱程度近乎「瘋狂」。在拍攝《沙丘》期間他直接把桌球桌搬進沙漠基地，在黃沙中練習。拍攝《旺卡》空檔：，在片場與歐帕倫普人（Oompa Loompa）對打。坎城影展期間，更是隨身攜帶桌球桌，在南法夕陽下與好友過招。

面對外界的驚嘆，提摩西本人卻顯得樂在其中，他感性表示：「能參與這些自己真正熱愛的事物，真是太棒了！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導