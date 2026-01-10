「為德不卒」說…藍委：哭窮累積相罵本 賴總統毫無格局

藍白擬提案將急迫性新興預算優先在立法院審議，賴清德總統（右）稱這是為德不卒，盼讓整個中央政府總預算交付審查。記者黃義書／攝影

中央政府總預算持續卡關，藍白擬提案，將具急迫性的新興預算項目優先在立法院審議。賴清德總統昨表示，如果只讓少數新增預算通過，這是為德不卒，希望讓整個中央政府總預算交付審查。國民黨立委反批，政院至今沒來溝通預算，只是哭窮累積相罵本，指責在野不能解決問題，只凸顯賴總統毫無格局。

賴總統說，國家總預算是環環相扣，沒有國防預算、沒有國家安全，沒有經濟建設預算就無法兼顧到國計民生，如果不通過基礎建設預算，各縣市建設就會停擺，也會影響人民的生活，仍希望國民黨既然要審查預算，就應更完整、更透徹讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠盡速通過，才是正確之道。

美國在台協會（ＡＩＴ）近日陸續公布處長谷立言與台北市長蔣萬安，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣等人會晤資訊。賴總統說，國防預算，他要謝謝谷立言最近拜訪在野黨領袖，也足以證明台灣的安全跟台海和平穩定是國際社會所重視；期待谷立言努力沒有白費，國民黨能體認國防預算重要性，國防預算或國防特別預算都應盡速交付審查。

北市宣布國中小營養午餐免費，多縣市跟進但也喊話中央支持。行政院長卓榮泰昨說，營養午餐屬「地方自治事項」，地方能做好中央樂觀其成，未來沒分配給地方的統籌分配稅款，就可用在國防外交等重大建設，他強調院版財劃法精神即是強化地方自治，希望立法院盡快審查總預算、審慎審查院版財劃法。

對於賴總統批評在野黨為德不卒，國民黨立委王鴻薇說，賴總統除動嘴皮子，天天照三餐罵在野黨外，做了什麼，「我們至少想辦法，為新興計畫努力，我們還為德，賴清德是缺德」。藍委李彥秀說，民進黨哭窮進行政治操弄，卻完全沒有拿出任何誠心與善意解決問題，腦袋想的只有累積選舉相罵本，沒有任何一絲執政責任感。

國民黨立委牛煦庭說，國防要花兆元買武器，百億加薪支持軍人卻拒絕編列，警消公教奉公守法，卻不願依法停砍退休待遇，這些就是預算僵局原因，如果賴政府願意依法編列預算，立法院必定立刻審查。遺憾賴政府持續走在錯誤道路上，指責在野不能解決問題，只顯得賴總統毫無能力與格局。

