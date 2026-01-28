為忽視台灣示警付出代價 美國正式退出WHO
美國川普指責世界衛生組織在COVID-19疫情期間未能善盡職責，22日正式退出。(圖片來源/WHO官網)
美國總統川普（Donald Trump）在2025年就職當晚宣布退出世界衛生組織（WHO），今年1月22日，他簽署的行政命令滿1年生效，美國正式與分道揚鑣。
這是川普第2次宣布退出世衛組織，在他前一次任期內的2020年，正值新冠肺炎(COVID-19）疫情高峰期，他啟動了美國退出WHO的程序，但拜登（Joe Biden）接任第1天就推翻了這個決定。
川普之所以堅持退出WHO原因是，在他的認知裡，它是一個不稱職的組織，本該為全世界衛生和健康把關的機構，卻淪為少數國家，特別是中國掌控的傀儡，把政治考量和自身的利益列為優先，以致於爆發全球性嚴重傳染疾病時，整個WHO的機制失靈沒能發揮作用。
川普在1年前簽署的行政命令中，列出對WHO不滿之處，其中最令他詬病的是，WHO對源於中國武漢的新冠肺炎（COVID-19）大流行，乃至於其他全球傳染疾病危機的處理不當。
美國官員：WHO假裝台灣不存在
美國衛生部副部長、美國疾病管制與預防中心（CDC）主任歐尼爾（Jim O'Neill）日前也在X發文，痛斥WHO忽略台灣的示警，導致COVID-19在全球大爆發的憾事。他說，現在的WHO根本毫無用處，2019年台灣早就對COVID-19發出示警，但世衛卻假裝台灣不存在，錯失防疫先機。
對此WHO官員出面喊冤，不認為自己失職。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）辯解稱，美國的指控並非事實，WHO在COVID-19疫情期間行動迅速，以快速、透明的方式向全世界分享所有掌握的資訊，同時向會員國提供建議。
武肺疫情技術負責人克霍芙（Maria Van Kerkhove）反駁，美國的說法全都不是事實，WHO在2019年12月31日就注意到中國武漢的疫情，台灣當天並不是示警，而是詢問資訊，WHO並未忽視台灣和科學，也未提出封城的建議。
對於克霍芙的說法，台灣外交部駁斥表示，她「所言錯誤、並非事實」。外交部指出，台灣疾管署早在2019年12月31日就掌握武漢至少出現7例非典型肺炎病例，並基於過去SARS（嚴重急性呼吸道症候群）經驗提高警覺，當天也依照國際衛生條例以電郵通報WHO聯繫窗口，並特別提及病人已在隔離治療。
衛福部次長莊人祥也表示，由於當天未獲得世衛的確認訊息，因此在高度懷疑人傳人的狀態下，台灣在2019年12月31日當天立刻啟動登機加強檢疫措施，「後來證明我們是對的」。
美國尚欠WHO鉅額費用
退出WHO需滿足兩個條件：提前1年通知和繳清欠費。
事實上，世衛組織章程中沒有任何條款允許成員國退出，所以194個成員國無法說退就退。不過，「不准退出」規則有一個例外，那就是美國。1948 年，美國透過國會的一項聯合決議加入WHO，並做成決定
：在所有國家中，只有美國保留了退出的權利。
雖然滿足一個條件，但欠費問題仍未解。根據估算，美國在2024年至2025年期間對WHO欠下2.78億美元的鉅款。
根據美國國家公共廣播電台（NPR）取得的國務院聲明，美國政府強調在退出WHO之前不會支付任何費用，因為世衛組織在新冠肺炎疫情期間和之後的失職行為，已經讓美國納稅人和經濟付出慘痛的代價。
有專家形容，美國作為一個主權國家，完全有權退出，世衛的作法如同是情侶之間分手時，男方對女方說「你不能跟我分手，因為你還有我的訂婚戒指」，但實際上戒指並無約束力。
