「為愛上彩-與神對畫展」自即日起至3/1鹿港圖書藝文中心展出

▲今日開幕記者會現場大合照。

【記者 廖美雅／彰化 報導】鹿港鎮圖書藝文中心今年度首檔展覽「為愛上彩-與神對畫展」今(15)日正式亮相，展期自115年1月15日至3月1日止。此次展覽透過藝術療癒與直覺創作，引領觀者走入內在心靈世界，展開一場自我與畫作、亦與神聖意識的深層對話，鹿港鎮長許志宏表示，公所團隊持續透過藝文展演，引入當代藝術與心靈美學，豐富地方文化層次。此次「神聖對畫」展覽，結合藝術、療癒與自我探索，提供民眾在日常生活之外，可以沉澱心靈、重新傾聽自我的空間。希望大家把握展期，走進鹿港圖書藝文中心，與畫作對話，也與自己相遇，感受藝術帶來的溫柔力量。

▲展出作品。

展出者張碧霞為退休教師，自112年起接觸藝術療癒創作，首次以手指點畫方式完成作品，突破過往對「畫不像」的心理限制，開啟自由創作之門。其創作歷程結合內在覺察與情感釋放，在作畫過程中體驗到自在、流動與喜悅，並將創作視為一段與內在神聖意識相遇的旅程。短短三年間，已陸續參與多場個展與聯展，累積豐富展覽能量，此次於鹿港藝文中心的展出，為張碧霞藝術創作之整體呈現。

▲展出作品。

展出作品多源自藝術療癒課程及隨性心靈創作，著重於創作當下的內在轉化，而非具象技巧的表現。張碧霞表示，畫作完成的瞬間，往往伴隨強烈的情緒流動與內心感動，這些稍縱即逝的美好，雖難以完整保留於畫面之中，卻成為心中最深刻的創作記憶。展出的每一幅作品，皆承載著情緒、感受與生命歷程，靜待觀者以自身生命經驗回應與詮釋。（照片／記者廖美雅翻攝）