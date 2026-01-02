為愛棄哨！上兵留家陪女友逾假不歸 觸犯軍法被起訴

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市淡水區陸軍營區涂姓現役士兵為陪伴女友，於收假當天選擇逾假未歸，導致原定的衛兵勤務空缺。士林地檢署偵結後，認定涂兵行為已觸犯陸海空軍刑法，日前向法院聲請簡易判決處刑。

檢方調查，隸屬於陸軍機械化步兵某營的涂姓上兵(汽駕兵)，原定今年8月19日上午6時至8時，在營區擔任軍械室安全士官哨勤務。然而，涂男8月18日外散返家後，本應於隔天凌晨0時前準時回營，卻因「想在家陪伴女友」，遲遲未歸營報到，更未依規定上哨值勤。

直到連長發現涂兵遲未現身，緊急聯繫並進行調查談話後，才揭發這起擅離勤務地點的違紀事件；案經新北憲兵隊偵辦並移送地檢署，警詢及偵訊時，涂男對犯罪事實坦承不諱。

檢方認為，涂兵身為衛兵，不到勤務所在地，已觸犯陸海空軍刑法第35條第1項「不到勤務所在地罪」。另檢方根據紀錄發現，涂兵進當天未收假，但無證據顯示其無故離去超過6日，因此僅針對「不到勤務所在地」部分進行起訴。

由於涂男已自白犯罪且證據確鑿，士林地檢署建請法院以簡易判決處刑，以簡化審理程序並節省司法資源。

