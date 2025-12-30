為愛沖昏頭急買點數 機警店員通報警方「即時阻詐」

【警政時報 江雁武／台中報導】愛情詐騙手法層出不窮，所幸警民合作再度成功攔阻。臺中市政府警察局第一分局西區派出所於114年12月16日13時許接獲通報，位於西區的萊爾富中西柳川門市內，一名年約六旬婦人疑似遭遇詐騙，準備購買大量「 Apple Store 」點數卡。警方獲報後立即派員趕赴現場，成功即時攔阻詐騙，保住民眾辛苦積蓄。

愛情包裝詐財套路再現，警民合作成功攔阻假交友詐騙。（圖／記者澄石翻攝）

警方指出，當日由警員張智揚到場了解情況，發現林姓婦人正在櫃檯前欲購買點數卡。由於一次性購買多張高額點數卡並不尋常，且婦人神情略顯焦急，機警的超商店員察覺有異，立即通報警方到場協助，展現第一線防詐敏感度。

廣告 廣告

經警方進一步了解，林婦於當日上午9時許即曾前往該門市詢問是否販售 Apple Store 點數卡，當時因現金不足先行離開；至下午13時再度返回，表示欲購買4張、每張新臺幣6,000元的點數卡，總金額高達2萬4,000元，並請店員協助拍攝點數卡照片，準備傳送給其在網路上認識的「男朋友」。

警方關懷詢問後得知，林婦日前透過網路結識一名自稱外國籍男子，雙方以男女朋友名義頻繁聯繫。對方近日佯稱因資金不足，無法購買來臺機票，請求林婦協助代購點數卡，只要完成付款並將序號拍照傳送，兩人便能相見。警方當場明確告知林婦，這正是典型的「假交友、真詐財」愛情詐騙手法，並耐心說明正規機票應透過航空公司或合法訂票平台購買，絕不會以點數卡支付。

在警方結合實際案例詳細解說後，林婦終於恍然大悟，當場停止購買行為，頻頻向警方及機警通報的店員致謝，慶幸未將積蓄交付詐騙集團。

中市警一分局呼籲，詐騙集團常以假感情包裝金錢需求，誘使被害人購買遊戲點數卡、禮品卡或要求拍照傳送序號，民眾務必提高警覺。凡涉及金錢請求，應多方查證、切勿依指示操作，如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線，警方將持續與超商等民間單位攜手合作，全力守護市民財產安全。

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理