為愛潛行20年！朱麗倩戀劉德華心酸畫面曝光 向太揭她曾躲車底避粉絲

向太揭劉德華家門外曾遭粉絲圍堵，朱麗倩只能偷偷躲藏，不敢曝光行蹤。（圖／達志／美聯社、抖音）

香港天王劉德華過去幾十年人氣高漲，被視為華語樂壇和影壇的代表性人物之一，他與朱麗倩長年低調交往，直到2008年才正式對外公開婚訊。這看似風光的背後，曾有一段常人難以想像的追星壓力與私生活壓抑。向太（陳嵐）近日就在個人社交媒體發布影片談起1990年代劉德華的瘋狂粉絲文化。她表示，當年劉德華家門口常有大批粉絲守候，甚至堵在車道前，不讓車隊通行。這樣的追星熱度，使得當時劉德華的妻子朱麗倩不僅不能和他同車出入，為了避開粉絲視線甚至一度躲在另一部車底下、全身蓋上毛毯，只為不被發現。

朱麗倩為避開粉絲目光，曾需低調藏身車底長達近20年。（圖／達志／美聯社）

向太回憶，曾在和劉德華一起參與電影宣傳活動時，曾動用十名保安協助護送。當時粉絲追逐宣傳巴士、敲打車身，甚至堵在前方不讓車隊動彈，場面一度非常混亂。直到粉絲派代表上車查看確定劉德華不在車內後，巴士才得以脫離包圍。

向太形容當年粉絲瘋狂堵車、拿棍敲窗，需派保安開道保護劉德華離場。（圖／達志／美聯社）

另外，劉德華的家門口經常擠滿大批粉絲，導致朱麗倩當時幾乎過著「隱形生活」。她透露：「他老婆那時候最可憐，出入都是另外一部車，不敢坐劉德華的車。甚至得躲在車底下，用毛毯蓋著，才不會被人發現。」向太也藉此提醒粉絲理性追星：「你該工作時工作，該讀書時讀書，有空再去演唱會支持偶像，才是健康的方式。偶像應該是你的榜樣，不是你的爸爸或老公。」

向太呼籲理性追星，把偶像當榜樣，活出自己人生。（圖／達志／美聯社）

不只向太曾目睹偶像生活的高壓場面，演員劉嘉玲也曾在綜藝節目中透露一段驚悚經歷。她提到，與劉德華拍攝《狄仁傑之通天帝國》時，發現他雇保安守門。劉德華無奈表示，曾有粉絲潛入他下榻房間，竟從床底下爬出來。劉嘉玲驚呼：「真的可以瘋狂到這種程度！」

儘管身處鎂光燈焦點多年，劉德華與朱麗倩依舊保持低調作風，直到2008年才對外公開婚訊，並育有一女。這段長達近20年的地下戀情，也因昔日粉絲文化的壓力而更加低調與克制。

