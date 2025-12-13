為愛而聚 慈濟環保輔具平台交流

慈濟輔具平台，上百個據點，每處都有數十位志工，協力完成任務。今天在台北關渡靜思堂，舉辦一場交流會，超過200位志工參與，學習輔具相關的知識，也鍛鍊體能，畢竟許多輔具重量都不輕，志工年紀也大，像接下來在新聞中看到的三位，加起來超過200歲，所以更要會正確施力、才能做得長長久久。

「可以把看家本領都拿出來，越快越好。」

跟著節奏律動，這樣的高強度訓練，可是難不倒這一群志工，因為他們的看家本領，正是"搬輔具"。

廣告 廣告

慈濟志工 鄭武南：「我今年是76歲。」

慈濟志工 謝桂妹：「我是高雄來的謝桂妹，今年是75歲。」

慈濟志工 李耀德：「我是李耀德， 今年69歲。」

他們是來自高雄的慈濟志工，三個人年紀加總，超過200歲，談起環保輔具，可是眼神有光。

慈濟志工 鄭武南：「我在慈濟45年的慈善工作，比不上我做輔具平台的那個感動，我們會體會到說一個，照顧病人的辛苦跟無奈。」

慈濟志工 李耀德：「看到個案需要的東西，我們及時送給他們，就感覺心安了。」

這些話，或許是不少志工們的心聲，像是從年輕做到白頭的謝桂妹，騰出自家空間，讓環保輔具平台順利運作，也承擔高雄五個地區的安排、運送。

慈濟志工 謝桂妹：「做輔具十幾年了，之前做環保的時候，就在做輔具了 因為我有貨車，人家打來我們就去載回家，我們家有130坪可以堆放輔具，我現在清洗完就送去給需要的人，他們(志工)如果沒有(輔具)，也會來我們家載。」

「300個虛驚 會有29個是，輕微的受傷或跌倒。」

13號在台北關渡靜思堂，登場的環保輔具平台交流會，超過200位志工參與，除了有環保輔具作業安全、法規知識，加上醫師傳授，八段錦、肌力訓練的撇步，工作起來更如魚得水，最重要的是，透過經驗分享，讓輔具平台更壯大。

慈濟基金會慈發處主任 呂芳川：「 接引了年輕的志工，在輔具的改良 優化，如何協助輔具志工，以前要扛著爬樓梯，現在也有可以爬樓梯的設備，修復技術上 大家的交流，尤其是每一次在個案的分享，都讓我們非常地感動。」

當環保與慈善開始結合，更能看見社會暗角，為他們點亮生命光芒。

更多 大愛新聞 報導：

行動環保教育車開往花蓮 科技 教育並重

新芽育成校系博覽會 看見樹苗生根茁壯

