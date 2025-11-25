為愛開跑! 台灣房屋熱血參與2025幸福家園公益路跑 總經理林培雯率朗居天母店同仁熱力開跑 與蔣市長共同鳴槍

台灣房屋朗居天母店全員參與路跑活動(台灣房屋提供)

「2025 台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」23 日熱鬧登場，活動以「幸福家園」為主題，結合運動與公益精神，並由不動產仲介業共同捐贈 150 萬元 給「公益臺北愛心平台」，協助弱勢家庭、長者與兒少，將幸福家園理念擴散至更需要支持的族群。台灣房屋集團協辦贊助，並號召集團同仁參與，一同用行動為城市注入暖心力量。

活動現場由台北市長蔣萬安親臨鳴槍，社會局姚淑文局長、地政局王瑞雲局長、體育局游竹萍局長及刑事局詐欺犯罪防治中心張文源主任皆到場支持；房仲全聯會王瑞祺理事長也特別出席，展現產官攜手推動公益的高度合作。

台灣房屋集團加盟事業總部總經理林培雯(上排右二)和台北市長蔣萬安以及市府官員們一同鳴槍(台灣房屋提供)

台灣房屋加盟事業總部總經理林培雯表示：「購屋不只是交易，更是一個家得以安身立命的基礎。台灣房屋長期投入公益，希望把『幸福家園』從理念落實到行動，用每一步把溫暖帶給需要的家庭。」林培雯也代表台灣房屋，與蔣市長共同鳴槍，象徵以行動實踐企業責任。

台灣房屋執行副總彭明智也領軍台灣房屋集團總部同仁及各店參加的跑者，其中台北朗居天母店和基隆店更是全員出動，這群帶著滿滿衝勁的夥伴一起向終點邁進，展現了活力和氣勢。現場台灣房屋攤位更成為人氣亮點，除了水分補給之外，還有「通通有獎」轉盤遊戲吸引跑者熱情排隊，攤位笑聲與互動不斷，為活動增添輕鬆歡樂氛圍。

台灣房屋表示，未來將持續以「以人為本」為核心，投入公益、陪伴社區，讓幸福家園精神在城市各角落延伸。林培雯也強調：「幸福不是口號，而是我們一起踏出的每一步。期待明年與大家再次相聚，用跑步為社會帶來更多正能量。」

以上訊息由台灣房屋提供