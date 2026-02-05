為愛離開主播台！哈林罕同框小14歲美女妻 張嘉欣50歲「驚人狀態」曝光

娛樂中心／綜合報導

64歲「哈林」庾澄慶離婚伊能靜後，2016年再婚小14歲前美女主播張嘉欣，育有一雙兒女，不過夫妻倆始終低調，鮮少在公開場合合體放閃。難得的是，哈林與張嘉欣日前難得同框，一同現身張學友香港最終場演唱會，年過半百的張嘉欣保養得宜，肌膚透亮，臉上完全看不到歲月的痕跡。

哈林庾澄慶、張嘉欣。（圖／翻攝自微博）

張學友日前於香港紅磡體育館完成「60+巡迴演唱會」最終場，吸引眾多演藝圈知名大咖到場支持，包含鍾鎮濤夫婦、葉童、曾志偉等人，就連庾澄慶與老婆張嘉欣也特地進場朝聖。庾澄慶身穿黑色上衣搭配紅色外套與牛仔褲，一旁的張嘉欣則穿著米色毛外套亮相，舉手投足自帶高貴氣質，兩人在演唱會上全程牽著彼此的手，模樣非常甜蜜。

哈林庾澄慶。（圖／翻攝自庾澄慶IG）

張嘉欣2016年低調嫁給庾澄慶，隔年懷孕喜訊曝光，後來她毅然決然離開高薪主播台，將重心回歸家庭，近況鮮少曝光。這次夫妻倆難得同框，令網友又驚又喜。庾澄慶事後則在IG曬出演唱會自拍照，發文寫道：「好久沒有到紅磡體育館了！324場真的太厲害#張學友60+演唱會最終章#」貼文曝光後，網友紛紛留言敲碗：「哈林哥，甚麼時候來香港開你的60+演唱會呀？」、「台灣的fans也在等你開演唱會啊，大場小場不拘，大家期待著」。

