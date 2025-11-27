為愛馬仕藏家量身打造！125坪豪宅擁有專屬星空影廳、健身房與雙更衣間，極致工藝構築奢華私密休憩所
編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 藝念集私空間設計
小編帶你看好宅
這間 125 坪南台灣豪宅屋主，特別重視居家隱私，因此落塵區除了以美學整合旋轉鞋櫃、穿鞋椅的複合機能外，更在玄關與室內空間設計一道隔音連動拉門；利用波龍毯搭配鍍鈦金屬打造的隱藏拉門呈現低調奢華質感，也讓喜愛追劇觀影的屋主，可以在享受視聽娛樂時不怕打擾到其他人，也更具隱私性。
這間百坪豪宅的客廳區域在天花板設計、軟裝挑選等等有別於一般住宅，自住與待客需求比重相當的生活情境下，藝念集私空間設計黃千祝總監在家中的三面採光都安裝了絨布電動窗簾，創造良好的遮光性、降低聲音反射造成的干擾；電視牆採用格柵吸音板，創造更好的居家音場。客廳移植VIP影廳的概念，局部架高地板並搭配訂製的連排電動沙發單椅，打造出專屬於屋主與親友的家庭劇院。為了建構影廳的感受，特別在天花板透過智能燈光設計十二星座星，在等待電影播放的時刻，抬頭就能看見別緻的星空裝飾；客廳區還擺放兩張鮮黃的旋轉單椅，透過可移動的軟裝家具呈現出豪宅的空間彈性，作為平日生活休憩的優雅場域。用餐空間以奢華的概念為基調，牆面展示利用木作打造圓拱造型整合電視牆與電子壁爐，圖騰進口壁紙襯底呈現典雅的用餐端景；餐廳天花大膽地選用金屬浪板，降低鏡面反射率外又更顯奢華氛圍；金屬浪板能反射不同光線，搭配八盞不同葫蘆型吊燈，訂製190公分圓形餐桌方便招待賓客，同時搭配訂製餐椅在色調與風格上呼應整體設計。進入廚房空間的立面選用對稱的弧形櫃體連接拱廊引導視覺，中島結合早餐吧台設計，界定出不同機能與氣氛的用餐空間。早餐吧台旁的展示櫃結合酒櫃、備餐櫃和展示收納，陽光早餐吧台在夜晚可化為風格mini bar。廚具選用特殊烤漆色搭配鑄鐵歐式爐烤兩用爐，搭配金色龍頭五金，勾勒濃厚的異國風情。
餐廳更往內走訂製珠貝飾材拼接小冰柱玻璃，鍍鈦勾勒邊框打造雙開拉門，內部為另一個起居空間，通往健身房和獨立更衣間；健身房內局部選用玻璃磚砌築隔間，讓採光可以相互穿透，更往內走則規劃大型獨立更衣間，提供女主人的衣物、鞋包優雅順手的收納機能。私領域的主牆特別透過鍍鈦金屬版做特殊切割、搭配木作、茶鏡與燈光配置，呈現出精緻的收納端景，可以擺放女屋主的愛馬仕收藏，也整合了兩側格柵隱藏門的入口。展示牆除了透過複合式建材訂製的展示收納櫃，圓弧倒角的柱體牆面都隱藏著滿滿的儲物空間。
小編的最愛
專為愛馬仕頂級藏家規劃的主臥空間內，訂製了鍍鈦金屬金屬玻璃展示櫃，搭配櫃內LED燈用來展示保存女主人真愛的包袋；左側推開金屬雙開門則是一間小型的獨立更衣間，兩側主要以吊掛為主、抽屜櫃為輔的設計方便收納當季衣物、並妥善進行分類；中間還安排了化妝桌讓女主人可以自在梳妝打扮。連接精品包櫃的電視牆同樣運用珍珠貝飾板設計，呈現低調奢華質感；利用活動拉門的型態讓電視牆後方增設隱藏收納，又不影響視覺體驗。由於女主人有三隻愛犬，因此主臥的床架為訂製設計，特別加高並做了鏤空，可以與愛犬一同在寢居空間休憩。次臥大膽的以叢林為主題，選用特色進口壁紙替空間色彩定調，延伸到整體次握的色彩搭配；女主人特別挑選圓形的雙人床，界定出不同氛圍的寢居空間，可以招待客人、孩子回家時也能有舒適的休憩空間。
藝念集私空間設計／黃千祝總監暨設計團隊
地址：台北市大同區迪化街一段297號
電話：070-10181018
Email：design.da@msa.hinet.net
網站：http://www.dadecor.com
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
雲端美式豪宅 隱而不奢的都會主張
經上百張案例圖片縝密歸納、分析，悉心爬梳業主喜好，整合出純白色系、金屬質地和古典線條等關鍵詞彙。外玄關即展現美學意涵與機能相互激盪的花火，如鞋櫃門片靈感源自林口氣候潮濕，藤編材質有助排解濕氣，輔以精心照明，搭載舒適穿鞋椅；天花板隱逸獨立空調、除濕設備，地坪採用耐髒的洞石鋪就；接著視線轉往波光粼粼的金色玻璃磚，隨自然光線灑落，溫馨、愜意油然而生。幸福空間 ・ 1 天前
波光蕩漾 恬靜弧畔｜人文風｜43坪
一般基礎收納，風格有點混搭，但以人文風格為主，再利用燈條照明來修飾樑的壓迫感，並且牆面用曲線來做造型。幸福空間 ・ 2 小時前
一秒飛日本 日式暖心養生全齡宅
演拓空間室內設計將北部的設計經驗無縫帶入高雄，並且結合當地需求，為屋主提供最成熟的服務品質。無論是台北還是高雄，設計團隊都會集思廣益，尤其是居家安全6000多條SOP，以及北部最新的材質、工法與技術帶到南部，確保每一個案子都能展現最佳品質。幸福空間 ・ 2 小時前
舒適與奢華兼具！198坪新成屋透天豪宅追求臻至完善迷人生活
豪宅裝潢強調的不只是奢華，而是品味與細節，詠絮室內設計團隊以多年設計經驗，結合湛設計手法，透過空間尺度的掌握、美學的底蘊，讓豪宅設計更強調整體裝潢美感、高級建材的使用、氣派程度的展現，以及符合美好生活體驗的需求。id SHOW ・ 2 小時前
（專訪）胡瓜誤觸籃籃胸部挨轟 ...小禎喊冤惹議 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 4 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 22 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎
雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。中天新聞網 ・ 35 分鐘前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 4 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 天前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 2 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 20 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
新、舊「邪惡帝國」較勁道奇勝出！洋基老闆砸錢還是輸坦言：很焦慮
體育中心／綜合報導道奇為了打造「夢幻陣容」尋求冠軍，近兩年來在休賽季補強砸錢可說是一點都不手軟，也完成隊史首度的二連霸，甚至被稱作是「新邪惡帝國」，對此「舊邪惡帝國」洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）在受訪時很誠實的表示「的確很焦慮」會被道奇遠遠甩在後面，不過他也強調並不是靠砸錢就能拿下冠軍。FTV Sports ・ 2 小時前