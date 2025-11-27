為愛馬仕藏家量身打造！125坪豪宅擁有專屬星空影廳、健身房與雙更衣間，極致工藝構築奢華私密休憩所

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 藝念集私空間設計

這間 125 坪南台灣豪宅屋主，特別重視居家隱私，因此落塵區除了以美學整合旋轉鞋櫃、穿鞋椅的複合機能外，更在玄關與室內空間設計一道隔音連動拉門；利用波龍毯搭配鍍鈦金屬打造的隱藏拉門呈現低調奢華質感，也讓喜愛追劇觀影的屋主，可以在享受視聽娛樂時不怕打擾到其他人，也更具隱私性。



這間百坪豪宅的客廳區域在天花板設計、軟裝挑選等等有別於一般住宅，自住與待客需求比重相當的生活情境下，藝念集私空間設計黃千祝總監在家中的三面採光都安裝了絨布電動窗簾，創造良好的遮光性、降低聲音反射造成的干擾；電視牆採用格柵吸音板，創造更好的居家音場。客廳移植VIP影廳的概念，局部架高地板並搭配訂製的連排電動沙發單椅，打造出專屬於屋主與親友的家庭劇院。為了建構影廳的感受，特別在天花板透過智能燈光設計十二星座星，在等待電影播放的時刻，抬頭就能看見別緻的星空裝飾；客廳區還擺放兩張鮮黃的旋轉單椅，透過可移動的軟裝家具呈現出豪宅的空間彈性，作為平日生活休憩的優雅場域。用餐空間以奢華的概念為基調，牆面展示利用木作打造圓拱造型整合電視牆與電子壁爐，圖騰進口壁紙襯底呈現典雅的用餐端景；餐廳天花大膽地選用金屬浪板，降低鏡面反射率外又更顯奢華氛圍；金屬浪板能反射不同光線，搭配八盞不同葫蘆型吊燈，訂製190公分圓形餐桌方便招待賓客，同時搭配訂製餐椅在色調與風格上呼應整體設計。進入廚房空間的立面選用對稱的弧形櫃體連接拱廊引導視覺，中島結合早餐吧台設計，界定出不同機能與氣氛的用餐空間。早餐吧台旁的展示櫃結合酒櫃、備餐櫃和展示收納，陽光早餐吧台在夜晚可化為風格mini bar。廚具選用特殊烤漆色搭配鑄鐵歐式爐烤兩用爐，搭配金色龍頭五金，勾勒濃厚的異國風情。



餐廳更往內走訂製珠貝飾材拼接小冰柱玻璃，鍍鈦勾勒邊框打造雙開拉門，內部為另一個起居空間，通往健身房和獨立更衣間；健身房內局部選用玻璃磚砌築隔間，讓採光可以相互穿透，更往內走則規劃大型獨立更衣間，提供女主人的衣物、鞋包優雅順手的收納機能。私領域的主牆特別透過鍍鈦金屬版做特殊切割、搭配木作、茶鏡與燈光配置，呈現出精緻的收納端景，可以擺放女屋主的愛馬仕收藏，也整合了兩側格柵隱藏門的入口。展示牆除了透過複合式建材訂製的展示收納櫃，圓弧倒角的柱體牆面都隱藏著滿滿的儲物空間。

小編的最愛

專為愛馬仕頂級藏家規劃的主臥空間內，訂製了鍍鈦金屬金屬玻璃展示櫃，搭配櫃內LED燈用來展示保存女主人真愛的包袋；左側推開金屬雙開門則是一間小型的獨立更衣間，兩側主要以吊掛為主、抽屜櫃為輔的設計方便收納當季衣物、並妥善進行分類；中間還安排了化妝桌讓女主人可以自在梳妝打扮。連接精品包櫃的電視牆同樣運用珍珠貝飾板設計，呈現低調奢華質感；利用活動拉門的型態讓電視牆後方增設隱藏收納，又不影響視覺體驗。由於女主人有三隻愛犬，因此主臥的床架為訂製設計，特別加高並做了鏤空，可以與愛犬一同在寢居空間休憩。次臥大膽的以叢林為主題，選用特色進口壁紙替空間色彩定調，延伸到整體次握的色彩搭配；女主人特別挑選圓形的雙人床，界定出不同氛圍的寢居空間，可以招待客人、孩子回家時也能有舒適的休憩空間。

藝念集私空間設計／黃千祝總監暨設計團隊

地址：台北市大同區迪化街一段297號

電話：070-10181018

Email：design.da@msa.hinet.net

網站：http://www.dadecor.com

