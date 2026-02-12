為懂生活的人而生，一座融合酒窖、音樂、VILLA 套房、頂級溫泉衛浴的夢想別墅，將退休生活提前實現

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 造陽設計

小編帶你看好宅

事業有成的屋主，購入6層樓透天別墅，由於此建案附有溫泉，特別委託設計，規劃為高級度假住宅，適合家人不定期前來度假，並可於男女主人退休後作為長期定居住所。經過詳細溝通後，設計回歸生活本質，空間回應一家三口不同層次的享受，同時保有家人互動的溫度，展現大器且精緻的生活風格，讓貼心細節成為日常的一部分。



本案充分發揮透天別墅能分層規劃的優勢，從1樓車庫進入是男主人的專屬酒窖，開放式酒架搭配壁爐，精選經典的鹿頭裝飾，層層堆疊美式酒窖復古感的微醺氛圍，6樓也依據喜好規劃酒吧吧台，實現男主人品酒的夢想。2樓規劃客廳餐廳，為大器開闊的公領域，五米挑高空間維持視線的延伸感與良好採光，放大空間的開闊尺度。主牆選用灰色石材，結合鏡面與金屬材質，呈現低調奢華卻不顯壓迫的視覺效果，石材紋理奠定豪邸的大器氣勢，設計師特別於空間中搭配多樣化的水晶語彙，使奢華感細膩地融入整體設計之中，符合女屋主喜愛水晶的元素。3樓多功能休憩區，微幅格局調整增加空間的彈性使用，透過雙層拉門劃分內外區，閒暇時，女主人可於此區彈奏鋼琴，男主人演奏薩克斯風，女兒偶爾也能練習芭蕾舞，納入隔音與隱私設計，長輩來訪時，闔上拉門，一秒化身客房。

主臥以輕柔色調與精緻線板勾勒典雅的現代美式風情，跳脫傳統隔間概念，而是以化妝桌作為空間界定，動線自由流暢，旋轉化妝鏡增添優雅風情，主浴大尺度浴缸，讓屋主享受社區溫泉時，身心靈療癒放鬆。

小編的最愛

4樓女兒房媲美VILLA私人套房，以柔和粉紅色鋪陳，採一層一房規劃，配置專屬獨立更衣室，生活從容自在。流線型線性燈帶搭載智慧 RGB 控制系統，隨心情定義空間表情，造型化妝台，將獨特美學揉入收納機能成為吸睛端景。

