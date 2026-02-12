為懂生活的人而生，一座融合酒窖、音樂、VILLA 套房、頂級溫泉衛浴的夢想別墅，將退休生活提前實現
編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 造陽設計
小編帶你看好宅
事業有成的屋主，購入6層樓透天別墅，由於此建案附有溫泉，特別委託設計，規劃為高級度假住宅，適合家人不定期前來度假，並可於男女主人退休後作為長期定居住所。經過詳細溝通後，設計回歸生活本質，空間回應一家三口不同層次的享受，同時保有家人互動的溫度，展現大器且精緻的生活風格，讓貼心細節成為日常的一部分。
本案充分發揮透天別墅能分層規劃的優勢，從1樓車庫進入是男主人的專屬酒窖，開放式酒架搭配壁爐，精選經典的鹿頭裝飾，層層堆疊美式酒窖復古感的微醺氛圍，6樓也依據喜好規劃酒吧吧台，實現男主人品酒的夢想。2樓規劃客廳餐廳，為大器開闊的公領域，五米挑高空間維持視線的延伸感與良好採光，放大空間的開闊尺度。主牆選用灰色石材，結合鏡面與金屬材質，呈現低調奢華卻不顯壓迫的視覺效果，石材紋理奠定豪邸的大器氣勢，設計師特別於空間中搭配多樣化的水晶語彙，使奢華感細膩地融入整體設計之中，符合女屋主喜愛水晶的元素。3樓多功能休憩區，微幅格局調整增加空間的彈性使用，透過雙層拉門劃分內外區，閒暇時，女主人可於此區彈奏鋼琴，男主人演奏薩克斯風，女兒偶爾也能練習芭蕾舞，納入隔音與隱私設計，長輩來訪時，闔上拉門，一秒化身客房。
主臥以輕柔色調與精緻線板勾勒典雅的現代美式風情，跳脫傳統隔間概念，而是以化妝桌作為空間界定，動線自由流暢，旋轉化妝鏡增添優雅風情，主浴大尺度浴缸，讓屋主享受社區溫泉時，身心靈療癒放鬆。
小編的最愛
4樓女兒房媲美VILLA私人套房，以柔和粉紅色鋪陳，採一層一房規劃，配置專屬獨立更衣室，生活從容自在。流線型線性燈帶搭載智慧 RGB 控制系統，隨心情定義空間表情，造型化妝台，將獨特美學揉入收納機能成為吸睛端景。
造陽設計／許碧蘭
地址：台中市南屯區大富街98號
電話：04-23829718
Email：zaoyang558@gmail.com
網站：http://www.stylemidtown.com/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
輝達簽約北士科！台北AI廊帶成形 房市複製「內科奇蹟」？
輝達總部確定落腳北士科，北市府今（11）日與輝達完成簽約，台北市長蔣萬安更出示合約，預告未來將有上萬個工作機會；商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今日也指出，未來五年將湧入2萬名外來人口，磁吸效應加快城北大生活圈板塊加速挪移。
理性購屋時代來臨 台中建商啟動品牌深度經營 從蓋房子走向經營生活
當房市步入理性購屋階段，台中建商掀起深度經營轉型，將銷售中心升級為長期營運的品牌會館，透過生活內容與活動經營深化住戶連結。例如雙橡園、磐興、龍寶、陸府、漢宇、國聚、麗晨等在地品牌建商實踐「寵粉哲學」，不只賣房，更要經營生活，讓品牌從建築走入日常，累積難以複製的城市競爭力。
日子很長，值得一室幸福恬淡！40 坪侘寂風居所用和室拉門導引生活的光影，水泥塗料與木質盛裝歲月累積
在這個追求速度與完美的時代，家不再只是奢華堆砌的空間，而是一處能讓心靈回歸質樸、感受萬物呼吸的避風港。這間 40 坪新成屋整體空間摒棄了繁贅的線條裝飾，收斂材質語彙，僅以溫潤木質、冷冽石材與具手感溫度的特殊塗料為主軸，構築出極具詩意的留白美學。透過自然光與人工光源的細膩交織，讓光影在素雅立面上隨著時分推移，紀錄下生活的流變與寧靜。
153坪一家四口透天別墅，引山影入室、找回生活的留白
遠離城市密度後，光線的移動、風的方向、山影的層次都被放大，設計於是化為一種溫和的引導。153.91 坪的預售透天別墅，位於半山腰處，是為一家四口量身打造的休憩之所。空間內引入建築語彙，以大理石紋磚包覆大柱，牆面則塗抹特殊漆料，詮釋建築體的宏偉寧靜。
古典演繹淨質雅寓│27坪
精準利用坪效，打造3房收納與美學兼具的歐式奢華古典居宅。
因應都更加速關鍵期 國家住都中心啟動「2026管理菁英招募計畫」
隨著國內都市更新進入關鍵加速期，以及社宅政策深化發展，為因應業務版圖拓展，國家住宅及都市更新中心12日宣佈正式啟動「2026 管理菁英招募計畫」，即日起開放報名。本次招募聚焦「中高階管理人才」，涵蓋公辦都更推動、社宅興建及社宅經營三大核心領域，其中，管理職開缺9筆、共10位，另有一般職缺36個，整體計畫招募人數共50人。
馬年房市仍谷底徘徊 專家：但有兩大機遇
根據統計，2025年台灣國內完工取得使用執照的新屋戶數近14.3萬戶，創下1997年以來的近29年新高，這也意謂房市在買氣降溫之際，面臨更大的供給賣壓。專家指出，台灣房市春節過後，農曆馬年仍處於谷底徘徊，但仍有兩大機遇，一是小戶型的住宅需求增加，第二則是危老房屋都更的住宅升級需求。 國內房市目前面臨多項不利因素。根據內政部統計，2023至2025年新屋開工約有38萬戶左右，以開工後3年完工估算，預估2026至2028年將出現約32萬至36萬戶新屋完工潮。但自從央行推出第七波選擇性信用管制後，預售屋銷售低迷，在未來新建餘屋逐步累積下，初步估算，未來3年將有8至10萬戶建商待售的餘屋量釋出，市場面臨大量供給湧現。 除此之外，台灣人口持續下探，根據內政部最新統計，今年1月全台總人口降至2,328萬9,045人，已連續25個月呈現負成長。星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，人口負成長對於房地產基本面確實造成不利影響。 不過，馬鐵英也分析，儘管人口縮減確實對於房地產基本面負向，但台灣房市仍有兩個機遇。一是對於小型住宅的需求，主要是雖然台灣人口數下降，但從數據來看，家庭戶數卻增加，特別從去年開始，成長
老屋翻修三代同宅 營造法式東方情懷
「中西合璧」的絕佳典範之一，莫過於出自於摩登雅舍室內裝修設計之手的本案。對於設計美學具有獨到觀點的王思文與汪忠錠兩位設計師，鑑於本案女主人 Jessie 從事空姐一職，在遊歷世界的過程中，不僅開闊了眼界，也培養出專屬的美感敏銳度，因而投其所好，憑藉「高級訂製」的概念，從法國百年經典飯店汲取靈感來源，並且不忘根本，同步揉合東方的語意與圖騰，精準琢刻出專屬於 Jessie 的品味格調。
走進客庄尋年味 美濃打造親子同樂客家新春文化盛會
記者鍾和風/高雄報導 過年不只在家團圓，也能帶著孩子走進客庄，在玩樂中認識文化、迎接好運。為帶領民...
海悅蟬聯2025年「代銷天王」寶座 新聯陽、甲山林分居二、三名
住展雜誌今（12）日公布2025年北台灣都會區十大代銷金榜，海悅國際依然蟬聯年度十大代銷龍頭，穩居「代銷天王」寶座，新聯陽、甲山林分居二、三名。總體來說，房市去年景氣歹歹，十大代銷接案金額也較2024年縮水11％，且「品牌建商+名牌代銷」強強聯手的推案策略，也展現出強者恆強格局。
家長免請假！線上申請房屋稅籍證明 即可辦理總量管制學校入學審查
竹北市多所國中小學實施總量管制，要求家長須提供設籍的房屋所有權狀或「當年度房屋稅籍證明」供入學資格審查，新竹縣政府稅務局表示，民眾無須特別請假，線上就可以申請核發房屋稅籍證明。稅務局說明，房屋所有權人可利用網路搜尋「財政部稅務入口網」，進入網頁後，選擇線上服務/電子稅務文件/線上申請/房屋稅，使用「
AI搶飯碗恐懼持續蔓延 美房地產業者股票遭拋售
（中央社記者廖漢原紐約10日專電）美股3大指數今天交易變動不大，AI工具可能取代高佣金客戶服務行業的恐懼今天蔓延至房地產業，網路平台Zillow與世邦魏理仕集團、仲量聯行等股價大跌超過10%，金融服務業也持續下滑。
37 坪老宅的溫柔進化！圓弧 × 暖白的現代生活感
在37坪、3房2廳2衛的老屋翻新案中，初白設計團隊沒有追求浮誇的視覺張力，而是回到生活本身，以打造乾淨、舒適的居住環境為訴求，為屋主構築出一個能隨著日常節奏自在呼吸的家。原本狹長的長方形格局，是老屋常見的限制，也容易讓空間顯得零碎壓迫，設計團隊透過重新梳理動線，將平面調整為L型布局，不僅放大了公共空間的使用尺度，也自然劃分出公領域與私領域，讓生活有了清楚卻不生硬的界線。
館長健身房醜聞！ 女教練出面控遭集體性霸凌｜#鏡新聞
網紅館長經營的成吉思汗健身房，日前爆出主管集體性霸凌疑雲，讓他兩度開直播回應，更強調已經立案調查，也祭出懲處。但被害人今天（2/12）出面指控，強調2年前的事情現在才處理，更沒有聽到任何一句道歉。對此新北市勞工局也回應，會在收到申訴後正式啟動調查。
走春賞屋拿好禮 馬年購屋秉持「三多原則」
[NOWnews今日新聞]邁入2026丙午馬年，台灣股市站穩三萬點大關為經濟注入強心針，但房地產市場受政策調控影響，開春氛圍顯得格外冷靜。不同於過往幾年的奔騰氣勢，今年房市步調轉趨穩健，多家指標建商為...
《傳產》李同榮台灣房市軸心南移趨勢白皮書 迎接三足鼎立新時代
【時報記者郭鴻慧台北報導】過去數十年，台灣房市長期以「台北天龍國」為唯一核心，隨著台灣經濟發展軸心逐漸南移，科技產業鏈結構性南北翻轉，加上國土與產業政策調整，以及交通建設全面升級，全台房市的軸心，正悄然由台北明確地向中南部轉移。 房市趨勢專家李同榮特於馬年新春，提出「台灣房市軸心南移趨勢」白皮書，闡述未來十年，甚至二十年，台北天龍國將逐漸消失，台灣房市勢將迎接「桃園、台中、高雄」三足鼎立新時代與新變局。 李同榮在白皮書中開宗明義直指台灣房市南北翻轉絕不是短期循環，而是一場「產業驅動、人口跟進、房市重組」的長波段重大變革。而「桃園、台中、高雄」各具陸海空國際都會優勢，與高科技廊帶加持，高科技就業人口大幅增加，各項優勢正逐漸形成北中南「三足鼎立」的嶄新都會格局，這項產業趨動的變局，將主導台灣未來十年至二十年的房市走勢。 台北房市天龍國優勢為何逐漸消失？其實台北房市並非「絕對性優勢衰退」，而是「相對性優勢下滑」，李同榮指出，主要原因有三： 1.台北土地與開發空間逐漸飽和：台北市幾乎已無大面積產業與住宅用地，都市更新進度緩慢，土地開發空間飽和，供給長期受到很大限制。 2.房價與生活成本過高，非
SGA、Curry鞋戰正式開打？全白VS.繽紛、穿上後被問爆，從比賽到日常無縫接軌
話題鞋款：CONVERSE SHAI 001 純白設計登陸台灣最近在球迷與潮流圈同時引發關注的 CONVERSE SHAI 001「CLEAN SLATE」純白配色。CONVERSE 攜手NBA球星謝伊・吉爾傑斯－亞歷山大（SGA），用一雙「幾乎全白到極致」的鞋款，重新定義什麼叫做低調卻有態度。一種留白哲學—像一張尚...
道地「歐式」綺想 讓你在家即旅行！ │40坪
一場歐系美學的生活巡禮，從設計師的日常工作室，到揉合家居品味的歐系選品店，再到商空CAFEAO與法式住宅案場的細膩呈現，元典設計每一步都流露著歐洲設計的優雅與浪漫，無論是宮廷感的圓拱玄關、紋理自然的中島，還是光影穿透的玻璃屋，都勾勒出從生活到空間的時尚態度，展現品牌的多元性與獨到品味。
李四川：都更案土方 可運棄台北港
全台爆發土方之亂，台北市副市長李四川昨表示，與中央討論後，都更、危老案廢土可申請送到台北港，費用不增加。北市建管處則說，...
40年庭院老宅 格局動線大翻轉｜23坪
位於巷弄的40年老宅，彷彿被城市遺忘了般，牆面被壁癌佔領，地坪高低錯落，將僅23坪的住宅切割得支離破碎，使得室內潮濕陰暗、行走不便，亟需改造翻新。於是屋主找到翻修經驗豐富的吳院長－－理揚室內裝修設計總監吳函霖協助重劃，讓老屋華麗蛻變，成為清爽明亮的舒適居所。