為應對 RAM 價格上升，Galaxy S26 可能採取硬件不升級方式

文章來源：Qooah.com

隨著下半年 RAM 和 ROM 晶片的瘋狂漲價，導致各大手機廠商面臨著兩難的選擇。一種方式為順勢提升售價，將成本轉接給消費者。另一種方式為節省成本，從而維持原本售價。

Samsung 在 Galaxy S26 機型上便採用的是節省成本的方案，沿用 Galaxy S25 的相機模組。意味著 Galaxy S26 配備的是 5000萬像素主鏡（傳感器尺寸1/1.56吋）+ 1000萬像素長焦鏡頭（支援3倍光學變焦）+1200萬像素超廣角鏡頭。

原先 Samsung 計劃是提升 Galaxy S26 的鏡頭配置，並同步上調手機的起步價，但計劃被 Apple 的 iPhone 17 機型定價打亂了。

iPhone 17 標準版有兩方面的關鍵升級，屏幕為 120Hz 自適應刷新率的 LTPO OLED 屏幕，基礎容量提升至 256GB，但是售價沒有增加。

Samsung 為了維持 Galaxy S26 的起售價，Samsung 不得不放棄鏡頭模組的升級計劃，這導致Samsung 需要重新設計機身內部的元器件佈局，量產設備被迫推遲。

Samsung 此次將推出三款 Galaxy S26系列機型，分別為 Galaxy S26、Galaxy S26+ 和 Galaxy S26 Ultra。其中 Galaxy S26 和 Galaxy S26+ 會有 Exynos 平台和 Snapdragon 平台兩款版本。其中 Exynos 版僅在韓國銷售，其餘市場為 Snapdragon 版本。預計在明年2月份發佈。