為戒嚴尹錫悅、金建希激烈爭吵 痛罵他「搞砸了一切！」

南韓內亂特檢小組透露，南韓前總統尹錫悅發佈戒嚴令當天，前第一夫人金建希痛罵尹錫悅「毀掉了一切」。

南韓內亂特別檢察小組今（15）日召開記者會，針對尹錫悅在去年12月3日的緊急戒嚴案，發佈最終調查結果，特檢小組指出，前第一夫人金建希不但對戒嚴不知情，在尹錫悅發佈戒嚴之後，更痛罵尹錫悅說「你搞砸了一切！」（葉柏毅報導）

特檢小組指出，經他們調查，南韓前總統尹錫悅的夫人金建希，並沒有參與戒嚴決策過程；而在尹錫悅發佈戒嚴令當天，金建希更認為尹錫悅做了「最嚴重的錯誤決策」，而罕見地大罵尹錫悅。

綜合南韓媒體報導，南韓內亂特檢小組在訊問相關人員後，軍方高層及相關人員，確認金建希並沒有參與與戒嚴有關的會議，或是介入決策；也可以說，金建希對尹錫悅打算發佈戒嚴，並不知情。

特檢組也指出，根據陪同金建希的行政官透露，戒嚴發布當天，金建希曾與尹錫悅曾爆發嚴重爭吵，她對丈夫魯莽的行為，感到非常憤怒，並大罵尹錫悅「毀掉了一切」，特檢組因此認為，這也反映了金建希並未參與戒嚴過程，也非同謀者，戒嚴案完全由尹錫悅單方面策畫。