為戲吃素嗆老公「我是媽祖」！ 梁佑南海邊感受媽祖在身邊

梁佑南演出《農曆三月二十三》，讚劇本打破了過去大眾對宗教信仰或神明相關電影的認知。北投映像電影提供

電影《農曆三月二十三》以媽祖為核心，深入闡述了道教中關於因果輪迴與善惡有報的教義，卡司陣容堅強，集結了楊子儀、吳政勳、邱凱偉、方琦、梁佑南、陳明真等演員共同參與。飾演「大媽」的梁佑南表示這個角色是在北港街上做生意的人，平日會照顧客鄉親，也會服務來訪的朋友，盡力幫助找她幫忙的人，也為電影特地吃素。

《農曆三月二十三》主要在雲林北港朝天宮周遭地區進行拍攝，並計畫於2026年5月正式上映，屆時將結合民間八十八間宮廟進行造勢宣傳。梁佑南表示，《農曆三月二十三》劇本打破了過去大眾對所謂宗教信仰或神明相關電影的既有認知，她認為這部戲很貼近生活，並讓她體會到「佛法」其實隱藏在我們心裡，一直隱約在生活小細節中就可以看到。

廣告 廣告

梁佑南表示，劇組雖然沒有任何明文規定要求吃素，但演員們聽說「演神明的人要吃素」，她和楊子儀、陳明真、方琦等幾位演員自然地就吃起了全素，甚至連有蛋黃的糕點都不敢吃。她感覺吃素讓身體比平時輕盈，肩膀上的壓力也減輕了，情緒也比較穩定。

《農曆三月二十三》，以媽祖為核心，深入闡述了道教中關於因果輪迴與善惡有報的教義。該片卡司左起楊子儀、陳明真、梁佑南、邱凱偉。北投映像電影提供

當她回到台北家中時，雖然家裡會煮葷食，她仍保持吃素，當她請老公幫忙清肉類殘渣，結果老公開玩笑說：「這吃掉就吃掉，一人一塊剛剛好啊。」梁佑南很認真地告訴老公：「不要跟我開玩笑，我是媽祖。」當下她用眼神告訴老公她不可以吃，結果她的老公笑出來回嘴：「我是佛祖！」

梁佑南分享，她與飾演三媽的陳明真有一場「爲母則強」的精彩對手戲。當時男主角「黑豬」（楊子儀飾演）遇到壞人，梁佑南、陳明真等人一同衝過去保護孩子。她們沒有動手，但氣勢逼人，這場戲在夕陽餘暉的海邊拍攝，背景淒涼而景緻極美，讓她體會到媽祖就陪伴在身邊，溫暖人心。



回到原文

更多鏡報報導

麻吉大哥黃立成名言再起！6500萬獲利蒸發 總虧損衝破6.6億成「韭菜傳奇」

多人運動後遭隱形封殺 羅志祥睽違6年將重返中國開唱

專訪／柯煒林險遭換角！陳玉勳揭《大濛》棄用台灣演員內幕 連鳥叫聲都有學問