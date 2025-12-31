為戲增重13公斤 《絕地反擊》重現90年代全美最知名女性拳擊手
在1996年，當拳王麥克泰森 (Mike Tyson）叱吒拳壇的時候，收看他打拳的觀眾堪稱人山人海，光是拳賽轉播就能讓他分大筆權利金。結果，他卻意外發現了一位超級拳手，還是個女生！這就是在90年代全美最具知名度的女性拳擊手，克莉絲蒂馬丁（Christy Martin）。
電影《絕地反擊》（Christy）就是重現她這一生的傳奇事蹟，不只是她的天賦，也包括意外走紅，躍升成為體壇巨星，並獲譽為史上最具影響力的女性拳擊手，奠定今日下女性參與拳擊賽事的根基。但是她成長過程，甚至走紅以後，卻承受許多不為人知的痛苦，甚至生命受到威脅。
為了演好這位傳奇人物，女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）拋棄原本的姣好身材，在拍攝期間增重了30磅（約13.6公斤），只為重現克莉絲蒂馬丁當年135到137磅（約61到62公斤）的比賽體重。她補充說，訓練期間她不得不買新衣服：「我以前的衣服都穿不下了。我平時穿23碼的牛仔褲，現在得穿27碼。我的胸部變大了，屁股也變大了，太瘋狂了！」
男星班佛斯特（Ben Foster）為了片中演好她老公兼教練吉姆馬丁，也陪著她一起吃胖，兩人狂吃果醬三明治和墨西哥捲餅；增胖後的班佛斯特也在片中戴上油頭假髮，化身這位魔鬼教練兼惡魔老公吉姆，他回憶：「我想大概是第二週，史威尼走過來，開始摸我的雙下巴，說『這假體看起來真不錯。』我說『那不是假體。』」
除了體型與力量的轉變外，席德妮史威尼也對克里斯蒂的比賽過程做了很多功課：「（電影裡）每一場比賽都完整復刻了克里斯蒂的比賽，我們仔細研究她的動作，觀看錄影帶裡頭的動作，確保我的技術和組合拳與她完全一致。」席德妮史威尼，私底下熱愛極限運動和翻修汽車，不只時常跑步、單板滑水、做皮拉提斯，事實上史威尼從12歲到19歲一直都在練自由搏擊和格鬥：「我參加過比賽，也拿過冠軍。」她回憶道：「這部電影讓我重新找回了以前那段時光，我覺得自己重獲新生。這感覺太棒了！」
有武打基礎的史威尼，為了進一步掌握拳擊技巧，斥資打造了屬於自己的健身房：「我在奶奶家的車庫打造了一個『洛基式』的健身房。搭建一座拳擊臺、掛起沙包，把牆壁塗上黑板漆，感覺就像真的要上場打拳。」在長達一年的時間中，她的生活幾乎圍繞著拳擊臺打轉：「我進行了3個月的正式訓練，每天都在鍛鍊。早晚各重訓1小時，然後打3到4小時拳擊，我覺得自己變得超壯。」
電影另外一場重頭戲，就是克里斯蒂與拳王阿里之女—萊拉阿里的經典對決，劇組找來了美國頂尖拳擊手娜歐蜜葛拉漢（Naomi Graham）飾演萊拉，葛拉漢同時也是第一位代表美國取得奧運資格的現役女兵，並表示《絕地反擊》都是來真的！席德妮史威尼就透露：「哦，是真的。你看到的每一場打鬥，我們都是真打。」她表示與葛拉漢的那場戲她甚至被打到腦震盪和流鼻血：「娜歐蜜是一位真正的職業拳擊手。她在空軍服役，代表美國隊參賽。她出拳很重，非常非常真實。」直呼這樣的經驗很刺激。
