為戲增重13公斤！「美乳女神」席德妮史威炸裂酥胸

席德妮史威尼為戲增重13公斤。（圖／車庫娛樂）





「美乳女神」席德妮史威尼帶來全新動人力作《絕地反擊》，故事描述90年代美國最知名的女性拳擊手克里斯蒂馬丁（席德妮史威尼 飾）如何打破場上男性宰制的情況，在為麥克泰森暖場的比賽中一舉成名，一步步奪得世界冠軍，並成為第一位登上《運動畫刊》封面的女性拳擊手。本片今年在多倫多國際影展首映後獲得如雷掌聲，席德妮史威尼與克里斯蒂馬丁一同出席，她映後擦淚感性道：「克里斯蒂，妳真是太棒了，我感到無比榮幸。我都要哭了！我的天哪，妳太鼓舞人心了。」

為了呈現克里斯蒂馬丁135到137磅（約61到62公斤）的比賽體重，席德妮史威尼在拍攝期間增重30磅（約13.6公斤），在片場與飾演其丈夫的班佛斯特一起狂吃果醬三明治和墨西哥捲餅。她補充說，訓練期間她不得不買新衣服：「我以前的衣服都穿不下了。我平時穿23碼的牛仔褲，現在得穿27碼。我的胸部變大了，屁股也變大了，太瘋狂了！」而增胖後的班佛斯特也在片中戴上油頭假髮，化身克里斯蒂極具爭議的教練兼丈夫吉姆馬丁，他回憶：「我想大概是第二週，史威尼走過來，開始摸我的雙下巴，說『這假體看起來真不錯。』我說『那不是假體。』」班佛斯特帶著勝利微笑說。

成長於華盛頓州的席德妮史威尼，私底下熱愛極限運動和翻修汽車，不只時常跑步、單板滑水、做皮拉提斯，事實上史威尼從12歲到19歲一直都在練自由搏擊和格鬥：「我參加過比賽，也拿過冠軍。」她回憶道：「這部電影讓我重新找回了以前那段時光，我覺得自己重獲新生。這感覺太棒了！」有武打基礎的史威尼，為了進一步掌握拳擊技巧，斥資打造了屬於自己的健身房：「我在奶奶家的車庫打造了一個『洛基式』的健身房。搭建一座拳擊臺、掛起沙包，把牆壁塗上黑板漆，感覺就像真的要上場打拳。」在長達一年的時間中，她的生活幾乎圍繞著拳擊臺打轉：「我進行了3個月的正式訓練，每天都在鍛鍊。早晚各重訓一小時，然後打3至4小時拳擊，我覺得自己變得超壯。」

除了體型與力量的轉變外，席德妮史威尼也對克里斯蒂的比賽過程做了很多功課：「每一場比賽都完整復刻了克里斯蒂的比賽，我們仔細研究她的動作，觀看錄影帶裡頭的動作，確保我的技術和組合拳與她完全一致。」為重現克里斯蒂與拳王阿里之女——萊拉阿里的經典對決，劇組找來了美國頂尖拳擊手娜歐蜜葛拉漢飾演萊拉，葛拉漢同時也是第一位代表美國取得奧運資格的現役女兵，並表示《絕地反擊》都是來真的！席德妮史威尼就透露：「哦是真的！你看到的每一場打鬥，我們都是真打。」她表示與葛拉漢的那場戲她甚至被打到腦震盪和流鼻血：「娜歐蜜是一位真正的職業拳擊手。她在空軍服役，代表美國隊參賽。她出拳很重，非常非常真實。」直呼這樣的經驗很刺激。《絕地反擊》1月16日上映。



