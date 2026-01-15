為戲增重18公斤衰遇投資公司倒閉 男星不甘心⋯掏家產救電影

由張繼聰、曾志偉、朱栢康及韋羅莎領銜主演的香港電影《金童》，近日在香港影壇寫下奇蹟。這部不僅在當地小兵立大功、橫掃千萬港幣票房（約4000萬台幣），背後更藏著一段長達6年、極其勵志的「破繭重生」故事。

《金童》由名導陳維冠執導，早在2017年就展開籌備。然而，影片進入後製期後卻遭遇投資公司倒閉、資金斷裂的重重打擊，導致這部作品在香港影壇消失了整整6年，一度被戲稱為「拍完卻無法上映」的都市傳說。

當時身為主演的張繼聰，不忍心團隊全心投入的心血付諸東流，決定咬牙自掏腰包。他說：「原以為要用到七位數（百萬港幣），當時壓力很大；好在結算後發現只花了六位數。真的是錢能解決的問題就不是問題，我想把它送進放映室！」

張繼聰在片中飾演天才拳擊手「張力」，為了這份角色，他花了整整兩年進行肉體改造。訓練期間，他從150幾磅（約68公斤）增重到190幾磅（約86公斤），隨後再進行脫脂與拳擊特訓。他回憶當時教練完全把他當職業拳手訓練，每天3分鐘的高強度對打只休息30秒：「我當時打到呼吸不到，直覺看到那條隧道，好像要投胎了！」

對於張繼聰自費救電影的舉動，太太謝安琪展現了令人動容的支持。張繼聰透露，謝安琪比不僅不擔心，還比他更投入：「她很多年前就告訴我，她願意拿出七位數資金幫助電影完成。她對這部片的熱情甚至比我還高！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導