為戲苦蹲紐約街角！張震拍《幸福之路》太逼真「路人上前關心」
以電影《幸福之路》入圍金馬影帝的張震，目前雖身在海外拍戲，仍透過視訊接受台灣媒體訪問，分享拍攝點滴。
張震在片中飾演在異鄉漂泊打拚的外送員，全片於去年底至今年初在美國紐約街頭取景。他透露拍攝過程比想像中艱辛，特別是有一場在第五大道找腳踏車的戲，他來回奔跑，因鏡頭拉遠拍攝，感覺相當寫實。有趣的是，他當時甚至被當地外送員關心「車子是否真的不見了」。
雖然片名為《幸福之路》，主角卻飽受生活瑣事纏繞。被問及人生中最幸運的事，張震笑稱是近期睡了9小時、一覺到天亮，讓他一整天都感到美好。他坦言有了小孩後，睡眠自主權降低，但整體而言，他給自己的幸福指數打出75到80分，認為「沒有夢是很可怕的，但幸福本來就要有」。
談及過去低潮，張震表示雖然偶爾會有「暗黑」的想法，但大方向仍保持樂觀。他曾面對戲約減少、生活不穩定、職場小人甚至交到損友等挑戰，但他選擇做好自己該做的事，「這對我的人生來講是比較能做到的事情。」
此外，現實生活有位10歲女兒的張震，在片中也飾演一名父親。他透露會帶女兒到片場，女兒也知道他是大明星，但他對女兒未來是否進入演藝圈則持保留態度，希望讓她自由發展。
本月底金馬獎頒獎典禮將至，張震坦言正在向劇組請假中。他對自己繼《緝魂》後再封影帝表示很有信心且非常希望，並稱《幸福之路》是他拍戲以來「滿不一樣的角色」，讓他能以非常放鬆的狀態演繹。
