為戲變尼姑！方馨剃光頭「2細節」遭疑造假 本尊親上火線發聲

記者宋亭誼／台北報導

53歲方馨為唐美雲歌仔戲影集《鳩摩羅什‧千年一譯》落髮，首度以光頭造型示人。然而，方馨剃度消息曝光後，有網友指出，方馨的髮際邊緣有皺摺且膚色不均，質疑她「假裝真剃」，方馨看了後哭笑不得親自發文回應，表示：「我想這麼容易會被發現的事，應該沒有人會故意發這樣新聞吧⋯⋯」。

網友質疑方馨剃光頭是假的。（圖／翻攝自方馨臉書）

方馨在臉書表示，她的頭皮被原本的頭髮遮住長期未見陽光，剃髮後難免與臉部肌膚產生色差，至於皺摺部分，方馨解釋，任何人做表情或挑眉，頭皮都會出現皺摺，只是以往被頭髮遮住，不容易發現，「應該都會有吧？是吧？大家應該都一樣吧？」面對外界質疑，方馨忍不住懷疑自己：「還是只有我會這樣，可能頭皮也需要去拉一拉皮了……」。

方馨親自發文回應網友。（圖／翻攝自方馨臉書）

方馨進一步透露，過去因為頭髮較稀疏，她曾透過「霧頭皮」來掩飾髮量，但幾年後部分色素脫落，導致頭皮顏色不均，看起來像「沒剃乾淨」，未來為了上鏡，她可能連頭皮都需要上妝。談到剃頭後的好處，方馨開心直呼頭頂很輕，洗澡也減少不少時間，「而且家裡地板、床上暫時不會有掉落的髮絲，清理的時間也減少了，我真的覺得好棒棒。」只是隨著冬天來臨，光頭偶爾讓她感到有些寒意，需要戴帽子或圍巾保暖。

