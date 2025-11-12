為戲變尼姑！53歲方馨剃光頭 含淚喊：我不是犧牲
53歲本土劇女星方馨近期為了出演唐美雲歌仔戲團旗艦影集《鳩摩羅什‧千年一譯》挑戰光頭造型，11日由唐美雲幫她剃下第一刀，方馨坦言，原本蠻擔心頭型不好看，但自己其實早已做好心理準備，「我不是犧牲，我是非常感恩。」
方馨在社群平台FB上曬出多張剃完頭的照片，有感而發寫下，過往看到別人為戲落髮，心中難免會自問，要是她碰上這樣的狀況會怎麼抉擇？但通常都是沒有答案的，直到不久前唐美雲詢問：「有人想剃頭嗎？」讓她遲疑了，考慮了兩天後，加上徵得老公同意，就做出這重大決定，「我覺得在我的人生當中都已經被安排好了。」她坦言，心情五味雜陳，尤其在唐美雲替她剃了第一刀後，感動得眼眶含淚。
方馨提到，因為自己從小頭就扁且曾經做過霧頭皮，擔心剃髮後會像癩痢頭，不過50歲後一直掉髮其實也困擾她許久，才想著藉這個機會剃光應該也不錯，「超過50了，該讓自己勇敢些，做些我身邊的人相信我能做到的事。」
方馨分享，她在劇中飾演的「耆婆」一角是名龜兹國的公主，在生下鳩摩羅什後選擇了出家為尼還帶著羅什一同邁向習佛之路。她也相當珍惜與唐美雲的緣分，「從《娘家》演母女，到《孟婆客棧》演情人，這次《鳩摩羅什》演母子超級珍惜這個緣分，謝謝美雲姐的帶領，讓我有這個福氣參與，剃髮有好多人陪伴，覺得自己好幸福唷。」
