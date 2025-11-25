為戲3個月台語魔鬼訓練 陳姸霏：維持罵人能量很累

（中央社記者洪素津台北25日電）演員陳姸霏在台語新戲「人生只租不賣」飾租賃管理師，為貼近角色進行3個月台語魔鬼訓練；首次詮釋用台語罵人的潑辣角色，她坦言維持（罵人）能量很累，拍攝前都會反覆練習。

職人輕喜劇「人生只租不賣」探討新世代中不同的居住型態，包括近年廣受討論的社會住宅等，以輕喜劇結合社會議題，打造出「新型態台語職人劇」，也是以房管為題材的台語劇集，期望讓租屋故事成為美好的生活實驗室，重新定義對房屋和家的想像。

陳姸霏在劇中飾演躺平族，為繼承母親房子，不得不加入事務所工作，預告一開頭就抓狂飆罵，台語吵架氣勢沒在輸，她透過新聞稿分享，小時候和家裡長輩溝通幾乎都是全台語，加上很喜歡看「戲說台灣」、「鳥來伯與十三姨」等鄉土劇，對台語並不陌生。

不過陳姸霏首次挑戰有話直說又潑辣的角色，有很多發火橋段，她承認：「維持能量很累，很怕NG太多次，所以拍攝前都會把台詞唸順，照節奏反覆練習。」

陳姸霏和黃河在劇中從歡喜冤家到產生淡淡情愫，透過一次次的媒合任務自我成長，產生奇妙的化學變化。戲外2人靠貓咪話題迅速拉近距離。

黃河形容：「我們互動有點像小貓跟老貓的相處，因為我總是慢慢的，對事情沒什麼反應，姸霏古靈精怪、充滿精神，和她相處反而讓我變得比較有精神。」

「人生只租不賣」全劇12集，將於2026年1月11日每週日晚間8時公視台語台首播，每週播出2集。（編輯：龍柏安）1141125