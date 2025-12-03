為打卡拍照數十人傷亡! 俄軍趁濃霧潛入紅軍城插旗 烏軍直擊擊斃成員

俄羅斯軍隊在潛入紅軍城升俄國旗，企圖透過「打卡」行為打心理戰，但死傷慘重。 圖：翻攝自新‧二七部隊 軍事雜談

[Newtalk新聞] X 平台帳號「新‧二七部隊 軍事雜談（New 27 Brigade）」分享最新前線情報指出，俄羅斯大外宣近日聲稱已「解放」頓內茨克州波克羅夫斯克 ( 舊名紅軍城 )，甚至播出在市中心升起俄國旗的畫面；然而烏克蘭參謀總部發言人揭露，俄軍只是趁濃霧偷偷潛入「打卡拍照」，插完旗後立即落荒而逃。

烏軍發言人柯瓦洛夫（Andrii Kovalov）向《 RBC-Ukraine 》表示，俄軍試圖利用這段影像製造「已控制整座城市」的假象，但卻因此蒙受重大傷亡。他指出，俄軍企圖拍攝宣傳畫面以宣稱占領城市，「但他們付出了數十人傷亡的代價，只為了製作一張合照」。

新‧二七部隊補充，這場「戰場升旗典禮」甚至還有續集──烏軍部隊隨後衝入現場，當場擊斃 2 名仍在拍攝的俄軍士兵。

俄羅斯近期針對紅軍城地區發起大規模進攻，並與當地烏軍部隊展開激烈交戰。圖為與俄軍士兵展開巷戰的烏軍士兵。 圖：擷取自 @NOELreports X 分享影片

依據《 RBC-Ukraine 》報導，波克羅夫斯克市區目前仍持續進行搜索與突擊作戰，烏軍正在逐區清除俄軍殘餘勢力。俄軍主要集中在城市南部，並以小股部隊在市區各處滲透，但攻勢在濃霧中仍遭到重創。

發言人指出，儘管天候不佳，烏軍仍持續進行空偵、校射與火力打擊，有效消耗俄軍兵力。初步統計，在波克羅夫斯克方向，烏軍一天內阻止了 72 次俄軍攻擊，殲敵 104 人（其中 81 人無法回收），並摧毀 11 架無人機與 4 輛車輛；另有 2 輛車與 1 套火砲系統被擊損。

在鄰近的米爾諾赫拉德（Myrnohrad），烏軍持續守住防線，並建立額外補給路線，確保前線作戰需求。烏軍總司令瑟爾斯基先前表示，波克羅夫斯克過去一週已清除超過三分之一俄軍，城市內戰況仍然激烈。

