為打卡險丟命！陸男闖「世界第一長洞」 失聯6天喝地下水維生

大陸一名37歲的韋姓男子為拍照打卡，擅自闖入位於廣西河池鳳山縣、被譽為「世界第一長洞」的江洲地下長廊後失聯6天，最終被救出奇蹟生還。

韋男成功獲救。（圖／翻攝《極目新聞》）

據陸媒《極目新聞》，韋男於11月21日下午被救援人員尋獲，當時他仍有體力行走，但走到洞穴出口時便暈倒，正在醫院接受治療。

參與救援的貴州弘箭救援隊工作人員表示，韋男被發現時位於距離他進入的3號洞口約5、6公里處，離最近的出口僅3公里距離。但因他所在位置一片漆黑且洞內無信號，導致他迷路。

韋男告訴救援人員，他於11月15日晚上獨自進入洞穴，只攜帶了一些零食和礦泉水，第2天就將食物消耗完畢，剩下4天都靠喝洞穴內的地下水維生。

且洞穴內一片漆黑，韋男攜帶的手電筒很快便沒電，韋男只好將相機電池取出，改裝成手電筒電池，勉強用來尋找水源。同時，他將手機關機以保存電量，僅在緊急情況下使用，被發現時手機仍有20%電量。

據悉，廣西河池市鳳山地質公園曾登上《中國國家地理》封面，園內的江洲地下長廊發育於二疊系可溶岩地層中，被稱為「世界第一長洞」。地形圖顯示，江洲地下長廊全長53公里，總共有4個大洞穴，洞內分支眾多，地形錯綜複雜，亂石陡坡區域很多，即使是成熟的探洞者也需要結伴前行。

貴州弘箭救援隊接到搜救請求後，從貴州出發前往河池當地搜救，當地也出動消防、公安等共40、50人參與行動。工作人員強調，探洞風險較大，一旦被困搜救成本高，不建議探險者貿然進入。

該洞穴在網上是風靡的拍照打卡地，但鳳山縣相關部門工作人員表示洞穴早已禁止進入。今年4月，因有遊客在鐘乳石上刻字，為保護鐘乳石洞穴，當地在溶洞入口處安裝藍色圍擋，掛上「禁止入內」警示牌。鳳山縣文旅局也發布相關公告，嚴禁旅行團帶團擅自進入該公園未開發區域。

