為打卡險丟命！陸男闖「世界第一長洞」 失聯6天喝地下水維生
大陸一名37歲的韋姓男子為拍照打卡，擅自闖入位於廣西河池鳳山縣、被譽為「世界第一長洞」的江洲地下長廊後失聯6天，最終被救出奇蹟生還。
據陸媒《極目新聞》，韋男於11月21日下午被救援人員尋獲，當時他仍有體力行走，但走到洞穴出口時便暈倒，正在醫院接受治療。
參與救援的貴州弘箭救援隊工作人員表示，韋男被發現時位於距離他進入的3號洞口約5、6公里處，離最近的出口僅3公里距離。但因他所在位置一片漆黑且洞內無信號，導致他迷路。
韋男告訴救援人員，他於11月15日晚上獨自進入洞穴，只攜帶了一些零食和礦泉水，第2天就將食物消耗完畢，剩下4天都靠喝洞穴內的地下水維生。
且洞穴內一片漆黑，韋男攜帶的手電筒很快便沒電，韋男只好將相機電池取出，改裝成手電筒電池，勉強用來尋找水源。同時，他將手機關機以保存電量，僅在緊急情況下使用，被發現時手機仍有20%電量。
據悉，廣西河池市鳳山地質公園曾登上《中國國家地理》封面，園內的江洲地下長廊發育於二疊系可溶岩地層中，被稱為「世界第一長洞」。地形圖顯示，江洲地下長廊全長53公里，總共有4個大洞穴，洞內分支眾多，地形錯綜複雜，亂石陡坡區域很多，即使是成熟的探洞者也需要結伴前行。
貴州弘箭救援隊接到搜救請求後，從貴州出發前往河池當地搜救，當地也出動消防、公安等共40、50人參與行動。工作人員強調，探洞風險較大，一旦被困搜救成本高，不建議探險者貿然進入。
該洞穴在網上是風靡的拍照打卡地，但鳳山縣相關部門工作人員表示洞穴早已禁止進入。今年4月，因有遊客在鐘乳石上刻字，為保護鐘乳石洞穴，當地在溶洞入口處安裝藍色圍擋，掛上「禁止入內」警示牌。鳳山縣文旅局也發布相關公告，嚴禁旅行團帶團擅自進入該公園未開發區域。
延伸閱讀
NBA/拓荒者主帥捲醜聞今出庭 抵押破億房產換交保
NBA/東契奇紀錄之夜湖人4連勝 詹姆斯手感冰冷不擔心
NBA/金塊慘了！兩大先發都掛 戈登右腿拉傷恐缺陣6周
其他人也在看
鄭麗文批賴消費英雄 綠轟心虛：拜共諜、背棄先烈的就是妳
總統賴清德昨追思黃百韜將軍，提到「我們應該緬懷的，是為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」；國民黨主席鄭麗文今反駁，不該消費國家英雄、作為政黨鬥爭的工具。對此，民進黨痛批，鄭麗文無非是自己心虛，真正消費歷史、背棄先烈的，就是鄭麗文。賴清德總統昨透過紀念當年與共軍作戰而殉國的黃百韜將軍，強調我們應該緬自由時報 ・ 1 天前
消失1年突破人體極限！真人版娜美認「從零開始」：比想像中更有挑戰
藝人張家瑋近日投入八點檔《好運來》拍攝，飾演熱愛運動、充滿生命力的「陸喬安」。然而，劇組為這角色設計的挑戰超乎想像，從一整天的攀岩、打靶，到長距離登山，讓平時就熱愛運動的張家瑋也直呼：「比想像中更有挑戰性！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本大分火災連燒6天未全撲滅 餐車熱食好暖心
日本大分縣大分市18日發生大規模火災，截至今日（11/23）仍未完全撲滅火勢，其間造成一名76歲老翁不幸罹難。地方合作社組織則透過餐車向受災民眾提供手作料理，為他們持續加油打氣。太報 ・ 1 天前
日大分大火延燒第6日仍未完全撲滅 災民心急回不了家
日本大分縣發生的大規模火災在進入第六天仍未完全撲滅，23日，救援人員派出直升機進行空中勘察，又偵測到一處無人島有熱源，目前正在確定火源，並繼續進行滅火工作。中天新聞網 ・ 1 天前
14戰13勝！阿帕契V6直升機變身「蒼蠅拍」 美軍解密反無人機實測
面對戰場上不斷加大的無人機威脅，美國陸軍首次公開「蒼蠅拍行動」（Operation Flyswatter）細節，證實最新型AH-64E V6阿帕契（Apache）攻擊直升機已能快速識別、追蹤並擊殺小型高速空中目標。根據軍事網站《The Aviationist》報導，南卡羅來納州國民兵第151航空團在自由時報 ・ 1 天前
「不要以為民進黨就不會賣台？」學者：投給藍白的人注定要成為中國人
成大教授李忠憲今（23）天在臉書發文寫下，有藍白的支持者問：「不要以為民進黨就不會賣台！」他表示，「不要以為民進黨就不會賣台說」這句話邏輯上沒有什麼錯，但要如何解讀？就是投給藍白的人注定要成為中國人，完全沒有任何機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
妻學花藝竟與花店老闆「拈花惹草」 綠帽夫傷心：只判賠12萬
1名T姓男子與S姓女子結婚後育有子女，T男發現妻子因學習花藝結識花店的L姓老闆，兩人於2023年9月間在L男經營的花店、咖啡廳及車上、白河區1家渡假會館發生多次性關係。人夫控訴花店老闆害他與妻子分居、婚姻破裂，求償50萬元。台南地院上訴審法官判花店老闆要賠12萬元定讞。自由時報 ・ 1 天前
頭皮發麻！烤肉吃一半嘴裡掉出「10cm深褐色活蟲」 餐廳回應了
《廣州日報》報導，于女士（化名）表示，當時看到蠕動的長蟲，第一反應以為是蚯蚓，直到後來在網路上看到科普資訊，才得知該蟲可能是吸血螞蟥。她形容，當時端上桌的生菜明顯結塊，推測蟲子可能已在菜葉間爬行多時，「我的生菜還有稍微烤過，但我朋友是直接生吃，蟲就是從他...CTWANT ・ 1 天前
打卡險送命！男闖「世界第一長洞」 一片漆黑「靠地下水」撐過6天
打卡美景雖重要，但更要顧及自己生命安全。中國一名37歲男子，因為拍照打卡「世界第一長洞」，因此闖入廣西河池鳳山縣江洲地下長廊，男子不慎迷路，失聯6天。男子最後被找到時，所處位置毫無光源、一片漆黑，信號也無法接通，男子表示他靠喝地下水撐過6天，讓人驚嘆實在命大。太報 ・ 1 天前
男友出國不辦網路「只傳早、晚安」 一票人秒懂：這樣才好玩
出國旅遊前，不少人除了會先查好當地景點、美食外，準備網路也是相當重要的事情，但一名女網友表示，她男友出國從不買網卡，只使用飯店的wifi或是蹭其他人的網路，每天都只傳早安跟晚安而已，讓她相當傻眼，不過一票人認為出國就是要擺脫日常生活，因此可以理解男友的行為。中時新聞網 ・ 1 天前
賴清德稱「許多人有錢有閒看演唱會」 黃國昌嘆：離年輕族群越來越遠
韓國團體TWICE在台灣演出，總統賴清德表示，「TWICE的周子瑜，我們台南麻豆人，要回來表演了」他藉此吹捧政績，強調台灣經濟進步，「許多人不僅有錢、又有閒，可以買演唱會的門票」，不食人間煙火，引發網友撻伐。對此，民眾黨主席黃國昌醒賴清德，台灣人的確有一些人是有錢有閒，但更多是繳不起房租、成不了家、養不了小孩的年輕人。高工時、低薪、月光族，早就是常態。他的認知，只代表了他跟一般的庶民生活、離年輕族群越來越遙遠。針對賴清德蹭周子瑜，黃國昌表示，政治人物盡量別幫人家去貼上政治的色彩，因爲藝人的舞台，其實就是在表演台上，不要因為自己要去增加政治上詮釋，反而造成藝人非常大壓力跟不方便，「我想周子瑜的事情，從過去到現在就是一個很好的例子」。黃國昌說，至於台灣人的確有一些人是有錢有閒，但他也提醒賴清德總統注意，有更多是繳不起房租、成不了家、養不了小孩的年輕人，台灣年輕的世代，在現在的經濟環境當中，高工時、低薪、月光族，早就是常態。恐怕不是賴清德總統所講的有錢有閒，他的認知，只代表了他跟一般的庶民生活、離年輕族群越來越遙遠。更多新聞推薦 ● 滅火器登高雄跨年獻上全新創作 芒果醬、Ponay的原式大樂台灣好新聞 ・ 20 小時前
治安亮紅燈！芝加哥接連2起槍擊案 1青少年中彈亡另8人受傷
美國芝加哥市中心當地時間21日晚間發生兩起槍擊事件，造成一名青少年死亡，另有8人受傷。據芝加哥警方表示，這些槍擊事件發生在千禧公園舉行年度聖誕樹點燈儀式的幾小時後，當時有數千名民眾在場。中天新聞網 ・ 1 天前
大里太平黑心工廠管線藏民宅底 3年118家偷排廢水被抓包
根據台中市環保局統計，近三年在大里、太平等地區共查獲多達 118 家次違規工廠，累計開罰金額飆破 965 萬元，顯示當地污染狀況之嚴重，環保局特別點名位於大里區中興路的一家食品加工廠，竟然將生產過程中未處理的廢水直接排放到鄰近溝渠，讓水質嚴重惡化。經環保局蒐證釐清...CTWANT ・ 1 天前
民歌大團圓攻大巨蛋 影帝「秦祥林」低調回台聽歌！｜#鏡新聞
民歌大團圓昨天(22日)辦在大巨蛋，74位民歌歌手齊聚，飆唱金曲，大咖影帝秦祥林，還特地從洛杉磯飛回台灣，帶著老婆低調現身聽歌，力挺好友。而歌手陶晶瑩也獻唱，致敬好友張雨生，然後晚上，還要趕攤帶女兒去看TWICE的演唱會。鏡新聞 ・ 1 天前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 11 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
吳淡如曝30歲後習慣搭商務艙 1關鍵原因改經濟艙：腦中有一把尺
吳淡如近日在個人臉書專頁「吳淡如每周一文」發文分享自身搭機習慣，20幾歲時期的她因為工作關係可以搭乘商務艙，在30歲之後出國搭飛機大多也都會買商務艙，她也坦言，自己向來願意把錢花在「買經驗」與「買感受」上，因此並未特別執著物質購買。但近年來，特別是疫情過後，...CTWANT ・ 11 小時前
19歲妻3年連生3胎！牙醫炫耀文遭砲轟 婦科醫：滿滿的不適感
晚婚、晚育成為主流，日前一名牙醫在網路炫耀，其妻19歲起在三年內連生三胎，現為三寶媽，該牙醫並自豪「妻子22歲生三胎，兒子上大學時，妻子應該40 歲，PR99.9！」此說法引發網友憤怒，批評其妻短時間內生三胎，不利妻子健康。婦產科醫師烏恩慈也直呼，「第一時間看到此文，也是滿滿的不適感。」美國婦產科醫學會建議，兩胎間最好間隔18 個月，最短不要短於6個月。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前