為打破小黨三屆魔咒 蔡壁如：建議白營可在「這3市」派人參選

[Newtalk新聞] 明年地方選舉即將登場，民眾黨也積極布局，前民眾黨立委蔡璧如今（25）日上網路節目《中午來開匯》接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，為打破小黨三屆魔咒、並為 2028 總統暨立委選戰鋪路，建議黨內除了新竹市和嘉義市外，還可從竹北市、彰化市、員林市 3 個縣轄市下手。

「一定要從小地方取得行政權，才能打破 3 屆魔咒。」蔡壁如坦言，民眾黨在經營大型選區時，組織動員、文宣方面確實還有不足，因此她向黨中央提 2、3 個縣轄市，如竹北市，都是科技業，對民眾黨支持度很高；還有彰化市，受人口結構關係，市民對民眾黨支持度也高。

除了彰化市跟竹北市，蔡璧如也點名員林市也是可躍躍欲試的地方。她指出，由於前市長游振雄在年初過世，現任市長賴致富是縣府派的，因此等於是新的開始。她認為，中彰投生活圈息息相關，員林又是隱形富豪的縣市，城市約 10 幾萬人，很適合民眾黨經營。

蔡壁如指出，2028 年是民眾黨面對的第 3 次大選，因此 2026 的選舉結果將直接影響 2028 的合作可能性。她呼籲國民黨，若真有合作意願，身為大黨應展現更多善意與溫度，這才有助於日後繼續對話；若民眾黨在 2026 毫無機會可言，「那 2028 又憑什麼要談合作？」

至於國民黨主席鄭麗文喊出要完全執政，蔡璧如認為，明年地方選舉是否藍白合，取決於國民黨，而國民黨是發球方，發球時要釋出善意，不然若再以民調為主，稱民眾黨實力太差，甚至一席都不讓，根本就是以大欺小。

蔡璧如認為，鄭麗文身為黨主席，本就會站在黨的立場、為黨謀取最大利益，但適度的「該讓就讓」，並且讓國民黨、民眾黨，甚至全民接受，就要看國民黨的智慧了。

蔡壁如談到，新北市長選戰目前已有台北市副市長李四川、民眾黨主席黃國昌、新北市副市長劉和然等藍白陣營人選，她認為黃國昌已展現高度胸襟，呼籲國民黨應坦然面對，儘早公布民調方式，來一場公平、公正、公開的君子之爭。

她提醒，國民黨要上下一致，否則若互相攻擊、反目成仇，未來 2028 根本無從談合作。蔡壁如並指出，若民調結果由李四川出線，他是否願意協助白營議員站台也相當關鍵；同樣地，台北市長選戰白營尚未推人，現任市長蔣萬安未來能否擔任「母雞」協助白營，也攸關藍白是否真正合作。她強調，不能所有資源都不讓、要民眾黨完全靠自己打選戰，「那就沒有團結力量的意義了」。

