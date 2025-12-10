為打詐禁用小紅書1年 王世堅：犧牲台灣民主自由

民進黨立委王世堅今(10日)表示，禁小紅書雖解決中共統戰及詐騙問題，卻也犧牲台灣最引以為傲的民主自由。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕中國社交平台「小紅書」未配合政府要求改善反詐與資安機制，被內政部下令限流1年。對此，民進黨立委王世堅今(10日)表示，禁小紅書雖解決中共統戰及詐騙問題，卻也犧牲台灣最引以為傲的民主自由、也沒有包容不同聲音。

王世堅今天下午出席民進黨中常會前接受媒體聯訪，被詢及小紅書的1年禁令。王表示，他這1年多來才使用智慧型手機，對臉書和小紅書都不理解，只知道是平台。

話鋒一轉，王世堅說，台灣的價值就是民主自由，相信內政部是深愛台灣、護國心切，但若是自己就不會驟然決定禁掉小紅書；禁掉小紅書雖然解決中共可能統戰的問題，也解決部分中共詐騙的問題，但相對也犧牲掉台灣最引以為傲的民主自由，也沒有包容不同的聲音。

王世堅直言，很重要的是，中共統戰的這幾十年來，對台灣一點影響都沒有，10幾年來的民意調查，2300萬台灣人民心中主張統一的不到3%，而且越來越少。

王世堅說，網路平台很多都是境外、甚至是紅色中國那邊來的，這表示台灣人民很有智慧，會分析各種平台使用的原因，但不會受到他們夾雜統戰目的，所以根本完全不用怕。

王世堅並強調，人民長期在台灣建立起民主、自由的台灣價值，要禁小紅書，內政部長劉世芳有其憂慮，只能說護國心切，以其經驗來看，小紅書有詐騙廣告，台灣與平台聯繫商量，平台卻置之不理，當然就會用比較強硬的手法，但每件事情都會付出代價。

