為找輝達幫忙！ 中國科技巨頭掀「海外練功潮」 外媒爆這地方：是首選





全球AI能力競逐正進入新階段：在美國持續收緊高階晶片管制的背景下，中國科技巨頭究竟要如何維持模型訓練的進度？這個問題不只牽動科技戰略，也影響全球算力與資料中心布局。而如今一個耐人尋味的趨勢正在浮現—中國大陸大型科技公司正在將關鍵AI訓練管線轉向海外。

根據《金融時報》報導指出，有知情人士透露中國兩大科技企業阿里巴巴與字節跳動，近期開始將大型語言模型的訓練工作搬往東南亞的資料中心。這些場域搭載的正是輝達最新的高效能晶片，與美國科技巨頭採用的設備一致，並且在目前的制度下仍合法取得。

這類海外機房多由新加坡或馬來西亞的在地與國際營運商持有而非由中資直接控股，使中國企業能以租賃方式使用算力，而不觸及出口禁令的敏感紅線。一名在新加坡的資料中心業者表示，若企業想訓練最具能力的模型，選擇擁有高端晶片的地點是自然的結果，而相關操作在當前法規下仍屬允許範圍。

值得注意的是，中國企業尋找海外算力並非毫無理由，阿里的Qwen與字節跳動的「豆包」在過去一年迅速崛起，成為全球表現優異的語言模型之一，並被世界各地的開發者採用。為了延續技術迭代速度，中國科技公司不得不尋找能提供大規模運算的替代方案。

▼有知情人士透露中國大陸兩大科技企業阿里巴巴與字節跳動，近期開始將大型語言模型的訓練工作搬往東南亞的資料中心。（示意圖／取自Unsplash）

美國出口限制在一定程度上加速了東南亞資料中心的發展，新加坡與馬來西亞近年快速擴建雲端基礎設施，並與中國企業簽署大量算力租賃協議。知情人士表示，這些安排能避開拜登政府原本打算堵住的「擴散規則」，尤其該規則已在今年被川普政府撤銷，讓使用第三方資料中心成為可行策略。

然而，並非所有中國AI新創都採取相同路徑。新創公司DeepSeek選擇持續在中國境內訓練模型，部分原因是該公司於出口限制生效前已累積足量的輝達晶片。此外，DeepSeek與華為緊密合作，共同開發新一代本土AI晶片與軟體系統，華為工程師甚至長期進駐DeepSeek的杭州總部，將此視為中國AI自主化的戰略關鍵。

儘管高性能訓練仍仰賴輝達晶片，但在AI模型進入部署與推論階段後，中國企業已逐漸使用本土晶片處理，降低對外部供應的依賴，這一轉向也反映中國AI生態正在形成一種「海外訓練、本地部署」的混合模式。

除了訓練模型外，阿里與字節也藉由在東南亞的雲端據點擴展海外客戶服務，試圖在全球雲端市場爭取更大份額，一些企業更將資料中心布局延伸至中東等新興市場，提高國際業務的韌性。

不過跨境操作仍面臨法律限制，中國企業不可將國內用戶的個人資訊移轉到海外，這意味著若要針對當地客戶資料進行模型客製化，其訓練工作仍必須在中國境內完成，這條規範使中國科技公司需在跨境算力與數據主權之間取得微妙平衡。

中國大陸科技巨頭的「海外練功」潮，正成為全球AI供應鏈重組的重要一環，而各國的管制政策、晶片供應，以及資料中心佈局，都將持續牽動這場競賽的走向。

（封面圖／翻攝《NVIDIA》粉專）

