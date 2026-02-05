為抓海蟲牟利下「毒」手！ 新北馬崗海蝕平台遭投藥魚屍遍野

新北市貢寮區福連里馬崗漁村，昨天(4日)驚傳發生下藥毒魚的惡「毒」手段！圖為奄奄一息的海中生物。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市貢寮區福連里馬崗漁村，昨天(4日)驚傳發生下藥毒魚的惡「毒」手段！當地民眾一早通報，馬崗海蝕平台潮間帶大量魚、蟹類死亡，當地的福連里長吳文益趕赴現場查看後，發現不少海中生物暴斃，現場還瀰漫刺鼻的藥水氣味；吳文益呼籲，民眾暫時避免前往相關海域採集，以免跟著中毒。

新北市環保局指出，接獲通報後已派員到場進行採樣，並展開初步水質檢測，釐清是否涉及化學污染。稽查人員表示，將依檢測結果進一步追查污染來源，若確認違法，將依法處置。

廣告 廣告

吳文益表示，4日清晨接獲民眾反映後前往現場，發現潮間帶內有大量魚苗死亡，連同棲息其中的海鰻、海兔、招潮蟹等生物也未能倖免，隨即拍照存證，並報請海巡單位介入調查。由於新北市淡水到新竹縣外海、新北市東北角海域到宜蘭，現在正是午仔魚、黑毛等魚類大咬季節，許多釣客喜歡用俗稱海蟲的沙蠶做釣餌，由於海蟲價格俏，一盒200公克沙蠶賣給釣具店約150元上下，讓少數民眾鋌而走險。

馬崗海蝕平台被投藥的現場水質異常，吳文益說，不排除有人疑似使用俗稱「石碳酸」的化學藥劑，藉以逼出躲藏於礁岩縫隙中的沙蠶，再加以捕撈販售，投藥下毒行徑嚴重破壞潮間帶生態，盼能早日逮捕不法人士。

馬崗海蝕平台因地形特殊，形成生態豐富的潮間帶，不僅是福連里居民長期守護的重要自然資源，也常作為環境教育場域；宜蘭羅東高級中學的教師劉佳勳表示，他帶領學生到馬崗海蝕平台觀察生態，沒想到卻親眼目睹疑似人為造成的生態破壞。

社群媒體上也不少人討論熱烈此事，網友認為去年也發生類似情況，政府應該硬起來執法，不要等到人吃到毒魚，人跟著中毒，輕則腹瀉、重則死亡，再來說要嚴辦重懲，就為時已晚。

新北市貢寮區福連里長吳文益說，民眾不應該為了賺一點小錢投藥，造成馬崗海蝕平台生態浩劫。(記者俞肇福攝)

新北市貢寮區福連里馬崗漁村，昨天(4日)驚傳發生下藥毒魚的惡「毒」手段！新北市環保局牌員前往取水採樣。(記者俞肇福攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

她鼓起勇氣出櫃獲阿嬤祝福 小英致「1句祝賀」暖哭百萬網友

北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論

陳宗彥疑腦中風住進加護病房 院方：狀況控制中、仍需觀察

今西部日夜溫差大！ 氣象署曝「寒流南下」時間點

