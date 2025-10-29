即時中心／綜合報導

中國近年逐步對全球不可或缺的稀土金屬出口形成全面監管，根據《彭博》報導，七大工業國集團（G7）將宣布成立關鍵礦產生產聯盟，並簽署供應協議，以對抗中國在該產業的主導地位。

一位不具名高階政府官員表示，由美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利和日本組成的G7集團，計畫本週五（31日）於多倫多召開能源部長會議結束時，公佈該協議。

新公告將基於在6月舉行的G7領袖峰會上達成的關鍵礦產行動計畫。這位官員表示，該聯盟旨在應對G7所認為的中國操縱市場行為–北京有時通過向市場傾銷，供應過剩導致西方的項目無利可圖，時而實施出口管制。

同時這名官員更稱，該聯盟將包括所謂的承購協議，即承諾買家以固定價格購買礦山產量的一定比例；同時還將設置價格下限和儲備機制。

該協議將涵蓋一系列關鍵礦產和七國集團成員的相關企業，其中加拿大預期這將有利其經濟，因為加國擁有大量礦產資源。這是美國及其盟友為確保關鍵礦產供應並擺脫中國控制的最新措施，美國和加拿大均已向礦業項目及加工設施提供融資，以提高銅、鋰、鎳等礦產，以及用於電子產品和武器製造的稀土材料的產量。

原文出處：快新聞／為抗衡中國主導地位 G7將宣布成立關鍵礦產聯盟

